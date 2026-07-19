19 de julio de 2026

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El Eco de la Gruta: un sitio de sanación espiritual (audio)

19 de julio de 2026 Enrique Tirse Hernández
El proyecto El eco de la Gruta, que tiene como anfitrión al profesor y promotor cultural Bárbaro Velasco, mantiene la puerta abierta para los que deseen tener un espacio de sanación espiritual

El Eco de Gruta…, aún escucho su sonido y percibo su sanadora cura cultural. El encuentro Para sentir amor, del promotor Bárbaro Velasco, del reparto Armando Mestre, en Matanzas, es un bálsamo en medio del dolor cotidiano.

Al espacio se dieron cita varias generaciones, hasta ahora de féminas en mayoría abrumadora. Asistí como un participante con responsabilidad de cubrir periodísticamente la actividad, así entré, y salí con el corazón henchido de paz.

Quise que la valoración la diera una de las asiduas permanente a estos encuentros: Brígida Gómez Mayor, jubilada como bibliotecaria.

Brígida planteó que el día que viene a esta actividad su vida cambia y se olvida de las necesidades diarias y se transporta a un mundo de felicidad.

El proyecto El eco de la Gruta, que tiene como anfitrión al profesor y promotor cultural Bárbaro Velasco, mantiene la puerta abierta para los que deseen tener un espacio de sanación espiritual.

 

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