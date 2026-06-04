Denuncia la Empai en Matanzas los efectos del bloqueo genocida

Al pueblo de Cuba, a los trabajadores del mundo y a las fuerzas solidarias internacionales:

Quienes suscribimos, el colectivo de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas, una entidad estatal de probada competencia y eficiencia histórica, nos dirigimos a ustedes no solo en el ejercicio de nuestro objeto social —diseñar, calcular y construir soluciones técnicas para el desarrollo de nuestra provincia y el país—, sino también como defensores convencidos de los principios de paz, solidaridad y dignidad nacional, para denunciar el efecto de un bloqueo inhumano qué nos acecha por más de 60 años

A lo largo de décadas, esta empresa ha demostrado, en todos los escenarios vividos por Cuba —desde el período especial hasta la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo—, que el colectivo estatal, con talento, emprendimiento y entrega, puede mantener la calidad, la innovación y la respuesta oportuna. Hemos diseñado fábricas, escuelas, hospitales, hoteles, viviendas e infraestructuras esenciales, sorteando las carencias de materiales, herramientas y financiamiento, todo ello provocado por el genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, que en el 2026 se ha multiplicado con el cerco energético, económico y financiero.

Hoy denunciamos ante el mundo lo que ese cerco inhumano impone sobre nuestro pueblo y nuestro propio trabajo:

· Limitaciones extremas para adquirir suministros como, aceros, cementos, equipos de climatización, tuberías, sistemas eléctricos eficientes y componentes electrónicos necesarios para cualquier proyecto arquitectónico o ingenieril.

· Persecución financiera y bancaria que encarece cada compra en el exterior, multiplica los costos de las materias primas y retrasa la culminación de proyecto y obras vitales.

· Cerco energético que provoca apagones, afecta nuestros centros de cómputo, talleres de diseño y oficinas administrativas y técnicas, poniendo en riesgo cronogramas de inversiones sensibles.

· Obstáculo a la cooperación tecnológica que nos impide acceder a software de diseño de última generación, equipos de topografía de precisión y sistemas de gestión sostenible, todo ello como parte del propósito de asfixiar nuestra economía.

· Daño humano directo en nuestras familias: escasez de medicamentos, alimentos, calzado, uniformes y útiles de oficina, así como afectaciones al transporte y la alimentación de nuestros trabajadores.

A pesar de este contexto inhumano, Cuba no está sola, y esta empresa tampoco lo está. Reconocemos con infinito agradecimiento las muestras de solidaridad que nos llegan desde todos los continentes :

· Donaciones de equipos técnicos, ordenadores, generadores eléctricos y herramientas por parte de brigadas solidarias.

· Envíos de materiales de construcción, y sistemas de energías renovables provenientes de movimientos de amistad con Cuba.

· Transferencias de conocimiento y capacitación técnica ofrecidas por colegas de México, China, Vietnam y Rusia, quienes comparten sus experiencias sin condicionamientos.

· La solidaridad cotidiana de los pueblos del mundo, que mediante campañas han envíado donativos en medicinas y alimentos que alivian el rigor del cerco y el dolor de nuestro pueblo.

A pesar del bloqueo, nosotros ratificamos:

Que Cuba es y será un país de paz. Nuestros proyectos no son para fabricar armas, ni para agredir a nadie; son para construir aulas, salas de terapia intensiva, centros de producción de alimentos, viviendas dignas y sistemas de agua potable entre muchos otros destinos para dar respuesta al proceso inversionista. Nuestros diseños están al servicio de la vida.

Que el colectivo estatal cubano es emprendedor, eficiente y competente. No nos derrotan las carencias impuestas; las convertimos en desafíos creativos. Hemos aprendido a diseñar con menos, pero a construir mejor.

Que la solidaridad es nuestra trinchera. Así como recibimos ayuda, también la brindamos: nuestros ingenieros y arquitectos han colaborado en proyectos de desarrollo en países hermanos, sin más interés que el de compartir lo poco que tenemos.

Llamamos a la comunidad internacional a redoblar la presión contra el bloqueo, exigir su levantamiento incondicional y reconocer el derecho de Cuba a existir sin castigo. Condenamos la inclusión arbitraria de nuestro país en listas espurias de patrocinadores del terrorismo, que agrava aún más el cerrojo financiero.

Concluimos con la certeza de que la paz y la solidaridad vencerán al odio.

Desde Matanzas, ciudad de puentes y de gente trabajadora, la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería reafirma su compromiso con la Revolución, con su pueblo y con todos los que, en cualquier latitud, luchan por un mundo más justo.

“Construimos, aunque nos nieguen los recursos.”

¡Por Cuba, por la vida, por la paz!

Colectivo laboral de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas

Matanzas, Cuba — [3 de junio del 2026]