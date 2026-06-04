Raúl en el corazón

Raúl Castro Cruz, nacido el día 3 de junio de 1931 en la localidad de Birán en Holguín, constituye uno de los símbolos de la Revolución y el más fidelista de todos los cubanos, ejemplo de las pasadas y presentes generaciones.

En su condición de Comandante y Jefe del Segundo Frente del Ejército Rebelde, sobresalió durante la guerra de liberación nacional contra la dictadura de Fulgencio Batista en la Sierra Maestra, acompañado de poco armamento y mucha valentía.

Aunque nunca surgió la oportunidad de consolidar su relación como compañeros de tropa, Reymundo Vinajeras Zamora quiere al líder como se quiere a un amigo y no pierde las esperanzas de conocerlo personalmente.

«Me duele y sigo con fe. Así viejo como estoy, anhelo que llegue el día de estrechar su mano. Ojalá sea así», comenta el entonces guerrillero y ayudante de cocina del Ejército.

Vinajeras manifiesta que el vínculo fraternal entre Fidel y Raúl, constituyó un factor esencial en la unidad de la tropa y la fe en la victoria.

«Raúl era, y es, muy inteligente y leal a Fidel y la Revolución, con las causas justas. Esa sencillez que lo caracterizaba lo hacía ver más persona y menos líder. Si tenía un cigarro, fumábamos todos. Si Raúl comía un plátano, de ese plátano tenía que comer todo el mundo. Era parejo», evoca con nostalgia.

También para la juventud es faro y guía. Flavia de los Ángeles Contreras, estudiante de Periodismo de la Universidad de Matanzas, refuerza esta convicción.

«Raúl es sin dudas, un modelo de hombre para todo joven cubano revolucionario, y creo que entiendes mejor de su firmeza, coraje y capacidad de responder ante cualquier situación, cuando vistes de verde olivo como él», expresó la joven.

Para la también Corresponsal de la Agencia Cubana de Noticias de la provincia, la disciplina y el ímpetu del líder cubano incentivan sus estudios y su vida profesional.

«Al tener la dicha de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias años atrás, logré comprobar su premisa cuando constató que ser oficial de esta organización, más que un modo de vida, resulta el sentido de esta», agregó.

El General de Ejército, Raúl Castro Ruz, de invaluable capacidad de liderazgo y siempre a disposición de la defensa y soberanía de Cuba, constituye un paradigma en la historia de la Revolución y de sus hombres.