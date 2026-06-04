Matanzas rompe racha de derrotas

Los Cocodrilos de Matanzas volvieron a celebrar en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano al superar 7 carreras por 3 a los Cachorros de Holguín en el estadio Calixto García, resultado que puso fin a una racha de derrotas consecutivas para la novena yumurina.

Los locales tomaron ventaja desde el segundo inning. Yasiel González inauguró el marcador con cuadrangular por encima de las cercas, mientras Leonardo Montero anotó la segunda carrera de Holguín tras conectar doblete y aprovechar un error defensivo de Luis Ángel Sánchez. Durante los tres primeros capítulos, el abridor Wilson Paredes mantuvo bajo control a la ofensiva matancera, que apenas logró conectar un hit.

La reacción visitante llegó en el cuarto episodio. Yulieski Remón abrió la entrada con sencillo y José Amaury Noroña desapareció la pelota para empatar el encuentro. Más tarde, en el sexto capítulo, Andrys Pérez rompió la igualdad con un cuadrangular ante el relevista Joel Tejada, colocando delante a los dirigidos por Eduardo Cárdenas.

José Carlos Quesada sostuvo la mínima ventaja de los saurios pese a enfrentar una situación complicada con tres boletos consecutivos en la parte baja de la sexta entrada. Sin embargo, Holguín encontró el empate en el séptimo episodio frente al relevista Luis Manuel Hernández, obligando a definir el choque en entradas extras.

Con la regla de desempate en vigor, Matanzas inclinó definitivamente la balanza en el décimo inning. Yariel Duque conectó un sencillo emergente con las bases llenas para impulsar la ventaja, mientras Hanyelo Videt remolcó dos más con un triple que completó un racimo de cuatro anotaciones.

En el cierre del décimo, Luis Manuel Hernández dominó a la ofensiva holguinera, retiró a Lázaro Cedeño con elevado al cuadro y provocó un doble play sobre batazo de Yasiel González para asegurar una victoria que devuelve confianza a los Cocodrilos en la recta final de la competencia.