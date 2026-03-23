Garantizan atención a la población en Jovellanos

Jovellanos.- En la red de Comercio de este municipio se venden productos elaborados en las bodegas, destinados a satisfacer las necesidades de la población.

Las autoridades locales han identificado y priorizado los casos más vulnerables, asegurando que reciban una atención diferenciada y oportuna. Este esfuerzo refuerza el compromiso social de las instituciones del territorio.

Los delegados de la Asamblea municipal del Poder Popular mantienen un control sistemático sobre el servicio, verificando la calidad de las prestaciones y el cumplimiento de las medidas establecidas.

La combinación de gestión estatal y participación comunitaria fortalece la confianza en los servicios, garantizando que cada acción se traduzca en beneficios concretos para los ciudadanos.