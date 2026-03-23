La FMC de Matanzas trabaja en temas sensibles para la sociedad cubana

La jornada por el ocho de marzo, que desarrolla la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), se extiende hasta el 31 de este mes. Son muchas las actividades realizadas y otras que faltan por efectuar. Una de estas acciones está dirigida a contrarrestar el consumo de drogas y el embarazo en la adolescencia.

Para profundizar en este tema conversamos con Odalys García Pérez, secretaria de la FMC en la provincia de Matanzas, quien explicó que con las drogas el lema de la FMC es tolerancia cero y con el embarazo en la adolescencia, es un trabajo constante para que las jóvenes entiendan la importancia de la protección.

En los encuentros con las jóvenes se exponen experiencias y se intercambia con especialistas sobre estos temas. Explica la dirigente femenina que se observan resultados, tanto en las jóvenes como en la familia.

La secretaria provincial de la FMC en Matanzas felicitó a las mujeres en esta jornada que se extiende hasta el 31 de marzo y recalcó que la mujer cubana es vencedora de imposibles.