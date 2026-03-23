Real Madrid suma tres puntos y cierra la pelea por el liderato 

El Real Madrid Club de Fútbol derrotó al Atlético de Madrid tres goles por dos por la fecha número 29 del campeonato de fútbol español.

En el derbi de la capital española, los dirigidos por Álvaro Arbeloa aprovecharon el factor de la localía en el Santiago Bernabéu para derrotar a los vecinos de ciudad y recortar puntos con respecto al líder de la competición, FC Barcelona.

Los colchoneros se adelantaron en el marcador por medio del extremo Ademola Lookman, quien realizó una transición desde campo propio hasta el contrario y aprovechó un pase sutil de su compañero Giuliano Simeone para enviar el balón al fondo de las redes.

La respuesta del Real Madrid no se hizo esperar; al minuto 52, Vinicius JR convirtió un penal para lograr la igualdad para el club blanco.

El lateral Federico Valverde marcó el segundo para los merengues y minutos después su homólogo de posición, Nahuel Molina, hizo lo propio para los del Cholo Simeone.

Cuando el encuentro agonizaba y todo parecía quedar en tablas, apareció la combinación entre Vinicius JR y Trent Alexander Arnold para que el extremo brasileño del Real Madrid marcara su segundo gol del encuentro y el tercero para los blancos.

Tras la victoria del Madrid en el derbi, marchan segundos con 69 puntos, a cuatro del líder FC Barcelona, que lidera la tabla con 73 unidades.