La provincia de Matanzas cuenta con 21 MW en servicio y ya está enlazada con Cienfuegos.

Con el arranque de Energás Varadero avanza el restablecimiento del servicio eléctrico a hospitales y sistemas de bombeos.

En la provincia crearon una microisla con Energás Varadero y en estos momentos tienen corriente eléctrica los circuitos 4955 y 4905 de bombeos de agua, 327 del hospital de Maternidad, 4060 de pozos de petróleo, 396 que da servicio a la subestación Yumurí, 4945 rebombeo de la CTE Antonio Guiteras y 5223 del campo de pozos José Smith Comas de Cárdenas.

La Empresa Eléctrica provincial de Matanzas informa sobre el restablecimiento de la corriente en el circuito 4073 que da servicio a los poblados de San José de Marcos y Torriente, 4071 a La Isabel y La Carlota y el 4072 a Agramonte. También lograron llegar con el servicio hace unos minutos al circuito 1453 del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño y al 1452 del Centro provincial de Higiene y Epidemiologia, Los Mangos y el Telecentro.

Antes habían conectado con los motores de Guanábana al hospital Faustino Pérez y al circuito del centro histórico de la ciudad de Matanzas donde se encuentra el despacho de carga.

Los ingenieros trabajan para conectar a Energás Varadero con Cienfuegos y poder de forma paulatina energizar la CTE Carlos Manuel de Céspedes. Este es un proceso que puede ser lento y depende de la pericia y la capacidad de las personas que trabajan en los despachos de carga.

La prioridad es llegar a las centrales termoeléctricas para iniciar el proceso de arranque e ir conectando los circuitos con servicios básicos a la población como hospitales y bombeos de agua.

Como se ha explicado esta es la tercera caída del sistema electroenergético nacional en este mes y la segunda vez en apenas un semana. Un sistema que opera con baja reserva por el bloque de la entrada de petróleo a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos lo que afecta a la población, crea mayores necesidades y pone en riesgo la vida de cientos de personas .

En los próximos minutos se espera que arranque otra turbina de Energás Varadero.

Cubadebate