Incentivan uso de fuentes de energía renovables en Matanzas

A pesar de las ventajas fiscales aprobadas recientemente para incentivar el uso de fuentes renovables de energía en Cuba, en la provincia de Matanzas apenas se reporta movimiento en la formalización de estas solicitudes.

Solo un expediente completo ha llegado a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio, el cual se encuentra actualmente en fase final de evaluación y pendiente de aprobación.

La medida, vigente desde febrero de este año, establece la exención del pago del Impuesto sobre Utilidades y del Impuesto sobre los ingresos personales para personas naturales y jurídicas que implementen sistemas de energía renovable.

El beneficio aplica a quienes instalen estas tecnologías con fines de autoconsumo, desarrollo de actividades económicas o para la entrega de energía al Sistema Electroenergético Nacional.

De acuerdo con la normativa, la exención fiscal se concede por el período de recuperación de la inversión, lo que en la práctica puede extenderse hasta ocho años, en dependencia del monto invertido y las condiciones del proyecto.