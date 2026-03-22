Donativo mexicano en Matanzas para beneficio de vulnerables

El primer donativo proveniente de México ya se encuentra en almacenes de la Empresa Universal de Matanzas, según fuentes de esta entidad con la categoría de Vanguardia Nacional por sus excelentes saldos.

«Se recibió en nuestra provincia, el primer donativo proveniente del hermano pueblo de México», así lo anunciaron fuentes de ese colectivo en su perfil institucional de la red social Facebook.

Según la publicación, en las próximas horas se procederá a clasificar las mercancías para realizar la distribución, que, de acuerdo con lo aprobado, beneficiará a embarazadas y niños considerados como de bajo peso.

Este nuevo cargamento llegado al país en días recientes da continuidad a los tres recibidos en el mes de febrero, procedentes todos de la patria de Benito Juárez.

Los recursos se destinan tanto a la población vulnerable como a centros sociales priorizados, entre ellos casas para niños sin amparo parental e instituciones del sistema de Salud, publicó en su página web el Ministerio de Comercio Interior ( MINCIN).

Para conocer más detalles sobre la distribución en cada territorio, los ciudadanos pueden consultar los canales provinciales de Telegram, donde se ofrece información específica sobre la ejecución de las entregas

También se encuentran disponibles los números para la atención a la población 80022624 Línea Única del Comercio y 78315238 en el caso de La Habana para brindar información complementaria.

Fotos: Tomadas del Facebook de la Empresa Universal.