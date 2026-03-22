Apuestan por sostener rendimientos en el levantamiento de pesas

El levantamiento de pesas en Matanzas mantiene su actividad en un escenario marcado por limitaciones materiales.

Desde el gimnasio del Ateneo, el colectivo técnico apuesta por sostener el rendimiento, apoyado en una base histórica que en otros momentos permitió a la provincia alcanzar resultados relevantes a nivel nacional.

El contexto actual dista de esas etapas, cuando la concentración de atletas y entrenadores en una sola instalación favorecía la masividad y la calidad del trabajo. Hoy, la dispersión de implementos condiciona la preparación, aunque no detiene el funcionamiento del sistema ni la disciplina del grupo.

La jornada se organiza en doble sesión. En la mañana, el activista José Ricardo Suárez atiende a atletas vinculados al equipo nacional que permanecen en la provincia, mientras en la tarde el profesor John Will asume las categorías inferiores y refuerza la preparación de jóvenes talentos y deportistas reincorporados desde centros nacionales.

Pese a un inicio afectado por problemas de salud que redujeron la asistencia, la preparación ha evolucionado de forma estable.

Con alternativas como el préstamo de implementos, el seguimiento a distancia y soluciones de alojamiento para atletas de otros territorios, el objetivo se mantiene: garantizar la continuidad del entrenamiento y sostener los resultados en espera de los juegos escolares, señaló Enrique Ortega entrenador de levantamiento de pesas en Matanzas.