23 de marzo de 2026

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Unión de Reyes última detalles para la implementación de la canasta familiar

22 de marzo de 2026 Yaudel Rodríguez Vento
Unión de Reyes trabaja para consolidar la canasta familiar municipal, un desafío importante para el territorio debido a las dificultades que enfrenta el país. 
Unión de Reyes trabaja para consolidar la canasta familiar municipal, un desafío importante para el territorio debido a las dificultades que enfrenta el país.
Al respecto, Arlen González Luis, primera secretaria del Partido en el municipio, dijo que hoy más que nunca urge aprovechar al máximo las potencialidades locales para poder satisfacer las demandas de población unionense.
«Es un reto para el territorio consolidar una canasta familiar municipal, especialmente debido a la situación actual del país debido al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos», afirmó la dirigente.
La primera secretaria también subrayó la importancia de identificar y atender a grupos vulnerables, como los niños con enfermedades crónicas, que requieren atención inmediata.
«Este grupo, aunque pequeño, debe ser atendido de inmediato, utilizando los recursos de la empresa agropecuaria, los módulos pecuarios y los productores independientes de ganado menor, quienes podrían aportar a la alimentación de estos infantes», explicó González Luis.
A pesar de las dificultades logísticas que pueden generar los problemas con el transporte, especialmente con la falta de combustible, González Luis subrayó que cada consejo popular debe lograr organizar su propia canasta familiar.
«El municipio tiene las condiciones necesarias para avanzar con la entrega de la canasta familiar al cierre de este mes, como parte de un proceso continuo de fortalecimiento de la autonomía local», concluyó la dirigente.

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