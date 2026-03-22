23 de marzo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Higienizan municipio de Jovellanos

22 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz
JOVELLANOS.-Los trabajadores de Comunales intensifican las acciones de higienización en este municipio, respondiendo al llamado del pueblo y las autoridades locales para mantener la limpieza en calles, parques y espacios públicos.

JOVELLANOS.-Los trabajadores de Comunales intensifican las acciones de higienización en este municipio, respondiendo al llamado del pueblo y las autoridades locales para mantener la limpieza en calles, parques y espacios públicos.

Las brigadas realizan la recogida de desechos sólidos, el saneamiento de áreas comunes y la atención a puntos críticos, garantizando un entorno más saludable para la población y reforzando la disciplina social en cada comunidad.

Estas labores forman parte de la estrategia del Poder Popular, que impulsa la participación ciudadana y la unidad en torno a la mejora de la calidad de vida, demostrando que la fuerza colectiva es capaz de transformar realidades.

Con el respaldo de vecinos y organizaciones de base, la higienización se convierte en símbolo de compromiso y victoria.

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