JOVELLANOS.-Los trabajadores de Comunales intensifican las acciones de higienización en este municipio, respondiendo al llamado del pueblo y las autoridades locales para mantener la limpieza en calles, parques y espacios públicos.

Las brigadas realizan la recogida de desechos sólidos, el saneamiento de áreas comunes y la atención a puntos críticos, garantizando un entorno más saludable para la población y reforzando la disciplina social en cada comunidad.

Estas labores forman parte de la estrategia del Poder Popular, que impulsa la participación ciudadana y la unidad en torno a la mejora de la calidad de vida, demostrando que la fuerza colectiva es capaz de transformar realidades.

Con el respaldo de vecinos y organizaciones de base, la higienización se convierte en símbolo de compromiso y victoria.