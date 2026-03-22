Actualización del Sistema Eléctrico en la provincia
Se trabaja desde el Despacho provincial de Carga para continuar con el restablecimiento del Sistema, ya se encuentra enlazado el microsistema de Matanzas con el de Cienfuegos
La Unión Eléctrica informa que se llegó con energía a la CTE «Carlos Manuel de Céspedes» para comenzar arranque de la unidad 3; está en servicio Energás Varadero y Energás Boca de Jaruco, y se llegó con energía a la CTE Ernesto Guevara de Santa Cruz del Norte.
La provincia está trabajando en función de estabilizar el Sistema, en estos momentos con servicio:
-Hospital Faustino Pérez.
-Circuito MI 1410 Despacho Provincial de Carga.
-Circuito 4955: Servicio de bombeos.
-Circuito 4405: Servicio de bombeos.
-Circuito 327: Hospital de Maternidad.
-Circuito 4060: Servicio al petróleo.
-Circuito 396: Servicio a Sub Yumurí.
-Circuito 4945:Servicio al Rebombeo de Guiteras.
-Circuito 4073:Sub Naranja, Marco y Torriente.
-Circuito 4071: que da servicio a Cítrico, La Carlota e Isabel.
-Circuito 4072 : que da servicio al pueblo de Agramonte.
– Circuito 1453 Hospital Pediátrico.
-Circuito 1452: da servicio a Laboratorio Epidemiología, Tele Centro, Los Mangos.
-Circuito 4480 que da servicio a Jagüey circuitos 1 y 2.
-Circuito Z 714 que da servicio al petroleo
-Circuito MI1454 que da servicio a Compostela.
-Circuito MI1456 que da servicio a Calzada de San Luis hasta Parque Maceo y La Jaiba.
-Circuito 710 Hospital de Cardenas.
-Circuito 4475 Hospital de Jaguey.
-Circuito MI1451 que da servicio a Armando Mestre, Quintanales, Reparto Lozano, Kilómetro.
-Circuito 4470 que da servicio a Cítrico, Torriente, San Joaquín.
-Circuito 4485 que da servicio a Cítrico, Jagüey.
Tomado del sitio digital del periódico Girón