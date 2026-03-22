Ejecutan protocolos para el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

La salida imprevista de la unidad generadora No. 6, de la central termoeléctrica Diez de Octubre, de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional a las 6:32 p.m. de este sábado, y actualmente se ejecutan los protocolos para su restablecimiento, informó la Unión Eléctrica.

Desde sus cuentas en redes sociales, se detalló que la oscilación desencadenó lo que se conoce como efecto cascada, que resulta en la desconexión de todas las plantas generadoras en línea.

Como parte del proceso de restablecimiento, la entidad apuntó que son activados varios microsistemas, a fin de proveer energía a centros vitales, como hospitales y fuentes de abasto de agua.

Agregó que la restauración se dirige desde el Despacho Nacional de Carga, y se realiza de conjunto con los Despachos de cada provincia, integrando todas las capacidades tecnológicas instaladas para la producción de energía en el país, y con participación de la Unión CubaPetróleo (Cupet).

Desde su cuenta en X, el miembro del Buró Político del Partido y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, destacó que las difíciles condiciones en que opera el Sistema Eléctrico Nacional, agudizadas por la falta de combustible producto del cerco energético que nos impone Estados Unidos, propician que pese a los ingentes esfuerzos se produzcan fenómenos de este tipo.

«Confiamos en la pericia y entrega de los trabajadores del sector para restablecer el SEN en el menor tiempo posible», añadió en su mensaje.

Por su parte, el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, agregó que tras la desconexión del SEN, de inmediato se comenzaron a implementar los protocolos establecidos para su restablecimiento, en medio de circunstancias muy complejas.

Enfatizó, además, que contamos con la capacidad de nuestros trabajadores eléctricos para superar esta situación.

Granma