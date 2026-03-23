Centinelas incansables

Con el objetivo de salvaguardar la vida humana y la infraestructura global en medio del constante cambio que atraviesa nuestro planeta en sus ciclos térmicos, cada 23 de marzo el orbe ha de detener su andar apresurado para loar el quehacer de la Organización Meteorológica Mundial, una entidad que, además de regir el pulso de nuestra atmósfera, representa el triunfo de la ciencia sobre la incertidumbre climática.

En Cuba el Instituto de Meteorología constituye el núcleo vital de esta gesta científica, con una red de estaciones que, cual sistema nervioso que monitorea cada suspiro atmosférico, abraza la geografía insular y se vale de un sistema de radares de una factura técnica envidiable para lograr una simbiosis perfecta e internacionalmente reconocida entre la vigilancia operativa y la investigación de vanguardia.

La verdadera magnitud de esta institución se revela en la precisión quirúrgica de su Centro de Pronósticos, baluarte indiscutible en la gestión de riesgos y la protección de la vida humana. La capacidad de los especialistas para descifrar la trayectoria de un organismo tropical, integrada de forma orgánica con la Defensa Civil, garantiza que, ante la amenaza de estos fenómenos, la Isla cuente con la información veraz, fidedigna y eficaz como trinchera infranqueable.

Y en su afán de ratificar el compromiso con un futuro sostenible frente al desafío del cambio climático, sobresale, de igual forma, la puesta en marcha de iniciativas como la Tarea Vida, con la que se proyectan los escenarios del mañana a partir del análisis del ascenso del nivel del mar y la variabilidad térmica para salvar nuestro patrimonio natural.

Festejamos hoy la pericia de aquellos hombres y mujeres, artífices incansables de nuestro Servicio Meteorológico que, con la mirada fija en el horizonte y la tenacidad, la sapiencia y el rigor como banderas, avalan el prestigio y grandeza de un organismo siempre comprometido con la paz y el resguardo de cada ciudadano bajo este, nuestro cielo patrio.