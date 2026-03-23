Reconocimientos de la comunidad haitiana y de Amigos del Caribe en Matanzas

La Comunidad Haitiana y de Amigos del Caribe en Matanzas festejó en la casa social de la UNEAC a la mujer haitiana y cubana en toda su magnitud y a la querida cantante Martha Jean-Claude, en el aniversario de su natalicio.

Se otorgaron por parte de la presidenta, Irene Batista, y miembros del ejecutivo, diplomas a colaboradores destacados de la Universidad de Matanzas: el doctor Jesús Cañizares, significativo en el fortalecimiento de los vínculos con los asociados y las instituciones culturales, así como con la embajada haitiana en el país, por lo cual fue nombrado Historiador de la Comunidad.

Se destacó igualmente el trabajo de la doctora Rita Martínez, profesora consultante de la Universidad yumurina, por sus estudios de las raíces haitianas y caribeñas en esta ciudad.

Hubo cantos y bailes. Actuaron Mercy Llano, Pedro Pablo Fabelo más la compañía danzaria Aché y la Asociación de Danzoneros de Matanzas.

Recibieron reconocimientos además, Marlén Lovio, dirigente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y Solangel Betancourt, presidenta de la Asociación Yoruba matancera, junto a la Asociación del Danzón, en la figura de Francisco Gil Quintana, Radio 26 y TV Yumurí y la FMC municipal, entre otras organizaciones e instituciones.

Beatriz Pollar Remírez, investigadora de la Comunidad Haitiana, promovió la actividad central de abril, el próximo día 18, referida al concurso ¿Qué sabes de Haití?, en las manifestaciones literaria y plástica, dedicado a los pioneros, a la juventud y público en general y cuyo plazo de admisión vence el venidero 30 de marzo.

Con los danzoneros bailando en la sala principal finalizó este bello homenaje de la Asociación de Haitianos y Amigos del Caribe a nuestras mujeres en una amena jornada de este marzo primaveral.