Victoria culé en casa

El FC Barcelona se impuso por 1-0 al Rayo Vallecano en un encuentro disputado y de ritmo cambiante, resuelto por un cabezazo de Ronald Araujo tras un centro preciso desde el córner ejecutado por Joao Cancelo. El tanto llegó en un primer tiempo equilibrado, donde ambos equipos generaron ocasiones claras, pero sin lograr concretar hasta ese momento.

El conjunto azulgrana encontró ventaja en una de sus armas más fiables: la pelota parada. Araujo se elevó por encima de la defensa rival y definió con contundencia para romper la igualdad en un partido que hasta entonces se mantenía cerrado y con escasos espacios.

Tras el descanso, el Rayo Vallecano modificó su planteamiento y asumió el control del juego. Con mayor intensidad y presión alta, el equipo visitante logró incomodar al Barça y generó varias situaciones claras frente al arco rival, obligando a una respuesta constante de la defensa local.

La figura del partido fue Joan García, determinante bajo los tres palos. El guardameta sostuvo la ventaja con intervenciones clave en el segundo tiempo, respondiendo con seguridad ante cada intento del Rayo y evitando el empate en momentos críticos.

Gracias a su actuación, García fue elegido como el MVP del encuentro, reconocimiento a una noche en la que su rendimiento resultó decisivo para asegurar los tres puntos del Barcelona.

Con este triunfo, Hansi Flick igualó el registro de 15 victorias consecutivas como local que ostentaba Pep Guardiola, consolidando una racha que refuerza el momento competitivo del equipo en casa.