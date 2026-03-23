Incendios forestales, no tan accidentales

En el ámbito nacional se registraron 337 incendios forestales al cierre del 2024, lo que representa una disminución del 52 por ciento en comparación con los 649 ocurridos en 2023.

La Oficina Nacional de Estadística precisó que la acción humana constituyó la principal causa, con 322 siniestros, es decir, el 84 por ciento, con el saldo de la destrucción de vegetación útil en más de dos mil 400 hectáreas.

Aunque Matanzas no figura entre los territorios donde el ciento por ciento de los incendios fueron provocados por el hombre —lista que integran Artemisa, La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo—, el elevado número de siniestros en la occidental provincia evidencia la necesidad de extremar la vigilancia en zonas boscosas y agrícolas.

Las autoridades insisten en que el fortalecimiento de la educación ambiental y el cumplimiento de las normas de protección forestal resultan claves para reducir estos eventos, especialmente en provincias como Matanzas, donde se combinan una alta incidencia de incendios con valiosas áreas naturales que demandan especial cuidado.

Matanzas ocupa el tercer lugar en la magnitud de incendios forestales ocurridos en Cuba durante 2024, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). La provincia reportó 74 siniestros que afectaron más de 240 hectáreas, solo superada por Pinar del Río, que encabezó las estadísticas con mil 600 hectáreas dañadas y 95 incendios, y por Villa Clara, donde 27 incendios destruyeron casi 250 hectáreas.