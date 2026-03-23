Sol Palmeras, un hotel ganador

Varadero.- Sol Palmeras, el hotel mixto más viejo de Cuba, acaba de ser proclamado Vanguardia Nacional, la categoría superior de la emulación que premia la excelente conjugación de resultados económicos, sindicales y sociales en un año, donde además debe estarse libre de hechos de delitos.

Es la decimosexta ocasión que el alojamiento consigue tal honra en su historia y obtiene la relevante condición a solo un mes y algo de cumplir años de su entrada en operaciones, ciclo iniciado el 10 de mayo de 1990, cuando Fidel Castro lo dejara oficialmente inaugurado.

Si algo hace de este hotel un sitio singular es su elevado porcentaje de repitencia, clientes que han regresado 102, 60, 40, muchísimas veces, algo muy ligado al desempeño de los propios empleados, que con su amable trato son los primeros promotores de traer de vuelta aquí a hombres y mujeres que ya consideran parte de la familia.

Arnaldo Díaz Hiedra, secretario general del buró sindical, siempre asocia saldos como este a los altos estándares de calidad conseguidos, pese a lo envejecida de una planta hotelera constantemente sometida a renovaciones para proveer al cliente de nuevas experiencias.

Delegado a las sesiones finales del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el veterano dirigente pondera haber resultado Vanguardia Nacional por los resultados del 2025,

Entre los más de 55 hoteles de Varadero en plenitud de forma se mantiene una instalación descollante por la calidad de su servicio, que nació derecha y se mantiene igual, dijo en una ocasión el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Foto de la autora.