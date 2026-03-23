Premio UNIMA Cuba para artistas matanceros en el Festitaller Internacional de Títeres

Con el juramento del titiritero, expresado desde la voz y la emoción de Pablo Girón, de Teatro Arbolé, de España, inició en la Sala de Conciertos José White, de la ciudad de Matanzas, la gala de entrega de reconocimientos, en el marco del XVI Festival y Taller Internacional de Títeres de Matanzas, este 21 de marzo, Día Internacional de la Marioneta.

El Premio UNIMA Cuba 2026, que se entregó por primera vez, en la categoría de Personalidades fue a manos de René Fernández Santana, dramaturgo, profesor, diseñador, director de Teatro Papalote y fundador del Taller Internacional de Títeres.

“Me siento muy contento, pienso que es un reconocimiento a la vida, a la entrega que uno le ha dado al teatro para niños y de títeres cubanos. Ya no nos acompañan muchos que también lo merecían”.

Según consideraciones del jurado en René se advierte el linaje de nuestros mejores titiriteros. Estuvieron nominados también en esta categoría la directora, actriz y profesora Maribel López, directora del Guiñol de Guantánamo y Julio Cordero, director, guionista, profesor y realizador de televisión.

Mientras, en el apartado de Obra del año recibió el reconocimiento Un rastro en las estrellas, espectáculo de Teatro de las Estaciones, dirigido por Rubén Darío Salazar. “¡Qué maravilla que la primera vez que la Unión Internacional de la Marioneta, UNIMA Cuba, da un premio en el apartado de Personalidades lo obtenga René, mi Maestro y que nosotros, Zenén y yo, alumnos de esa escuela, merezcamos con Un rato en las estrellas el premio del Espectáculo del año!

“¡Qué bonito porque estuvimos todo un año trabajando mucho por llevar la obra de Saint-Exupéry en versión de Espino y su poemario bellísimo, al mundo de teatro de títeres que es muy particular, muy singular y muy lleno de detalles y cosas muy bonitas.

“Estoy feliz de que en el FESTITIM, además de tantos espectáculos, además de ver al público siempre activo, participando, también a Teatro de Las Estaciones nos den un reconocimiento tan bonito como este. Yo estoy muy feliz”.

El jurado resaltó la depuración que el grupo ha logrado en más de tres décadas de trabajo, el excepcional diseño de Zenén Calero Medina, la excelente banda sonora y el desempeño de un elenco que se renueva.

En este apartado se tuvieron en cuenta también las obras La noche más larga del mundo, de Los cuenteros, con dirección de Malawy Capote y El pilco de oro, del Guiñol de Cienfuegos, bajo la dirección de Cecilio Valdés Guerra.

“Les pido que enseñen a sus hijos a querer a los títeres porque eso los hará muy felices”, expresó Fara Madrigal al recibir, junto a Migdalia Seguí, Julio Cordero y Juan González Fife, la Distinción Hermanos Camejo y Pepe Carril.

“Ya lo esperaba, lo sabía porque Rubén me había dicho que me iban a entregar la Distinción Hermanos Camejo y Pepe Carril, pero la Distinción Máscara fue una absoluta sorpresa. Me hicieron sentir muy emocionado porque yo he venido muchas veces a Matanzas. Casi todos los años venimos a Matanzas, si no es en la Jornada de Teatro Callejero es en el Festitim o por alguna otra gira, pero siempre estamos visitando al público matancero que ya sigue a Teatro Andante y sus estrenos.

“Nunca lo hacíamos por un reconocimiento ni nada de eso. Sencillamente nos sorprendió muy gratamente y máxime este año en el que Andante celebra su 35 aniversario. Así que, una vez más, gracias Matanzas, gracias a todos los organizadores del Festitim, al Consejo de las Artes Escénicas, a todos los que han hecho posible este evento tan maravilloso y que me hayan hecho sentir tan bien en este en este espacio tiempo que va a ser único en mi vida”.

El Consejo Provincial de las Artes Escénicas entregó asimismo la Distinción Máscaras a los mexicanos Ainé Martelli y Federico Cauich, quienes lo merecieron también la Medalla Tricentenaria de la Ciudad, del Gobierno municipal, por su permanente presencia y amor por Matanzas.

Una nueva oportunidad tuvo el público matancero, junto a los participantes en el evento, de disfrutar del concierto homenaje a Teresita Fernández, Canciones viejas siempre nuevas, con las interpretaciones de Olga Blanco, el elenco de Teatro de las Estaciones, la compañía infantil Gabi y Sofi e invitados.

Con anterioridad, en el evento teórico Freddy Artiles, Rubén Darío Salazar impartió la conferencia Yo soy Pelusín del Monte y se presentó el libro Siguiendo el rastro del pequeño príncipe, con testimonios, el texto del espectáculo Un rastro en las estrellas, de Teatro de las Estaciones y comentarios críticos de la puesta en escena.

El XVI FESTITALLER Internacional de Títeres concluyó este domingo en Matanzas. Su celebración, un acto de heroísmo y compromiso con el arte, en los tiempos que corren, se dedicó a los 70 años de Pelusín del Monte, títere nacional de Cuba y al aniversario 35 de Teatro Andante.