Retoma y amplia BANDEC cobro de las pensiones a través de terceros

Ante la compleja situación energética y de transportación existente, la Delegación provincial del Banco de Crédito y Comercio ( Bandec ) en Matanzas retoma y amplia una disposición implementada desde hace un tiempo por el sistema bancario cubano que autoriza a familiares o personas de confianza a cobrar la jubilación o pensión de un beneficiario de la Seguridad Social.

Las sucursales de Bandec en cada municipio, así como en otros territorios del país, acogen nuevamente esta alternativa que facilita el cobro de pensiones por parte de terceras personas, mediante los documentos de providencias emitidos por las Direcciones de Trabajo y Seguridad Social y los poderes notariales representativos para este tipo de trámite.

No obstante, según precisa la nota publicada en el sitio institucional de Bandec, a partir del pago de pensiones correspondiente al presente mes de marzo, se permite también que una persona autorizada cobre a un jubilado o pensionado mediante un documento sencillo, sin necesidad de acudir a un poder notarial en todos los casos.

De acuerdo con la reciente publicación, este Autorizo, que puede ser redactado a mano o impreso, debe incluir fecha actual, nombres y apellidos del beneficiario y de la persona con permiso para recibir el efectivo, el número de carnet de identidad de ambas partes, aclarar el trámite a realizar (cobro monetario de la pensión o jubilación mensual) y la firma de quien autoriza.

Subrayan además que la persona facultada a cobrar debe portar su carnet de identidad, así como el del beneficiario.

Esta opción que aplica Bandec en Matanzas y en otras provincias, muy útil en los casos de ancianos enfermos o encamados o personas en situación de discapacidad, busca reducir la necesidad de realizar trámites adicionales para acceder a su mensualidad, especialmente en situaciones o lugares donde no es posible gestionar un poder notarial de manera inmediata.

Aunque se mantienen vigentes las otras vías habituales para el pago de jubilados y pensionados, la institución bancaria prioriza el reajuste de sus servicios con el objetivo de ofrecer una atención más cercana y adecuada a sus clientes.