Celebran Día de la Artesanía en Matanzas

Con el evento teórico FIART inició el V Festival El Artesano Artista, auspiciado por la filial provincial de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Matanzas para celebrar el Día del Artesano.

Luis Octavio Hernández dedicó su intervención al Corredor cultural de la ribera del río San Juan, la ponencia de Emilio O´Farril Almendariz abordó El universo simbólico de la afrodescendencia en la artesanía matancera y Alexander Rodríguez Castellanos ahondó en las particularidades y expresiones de Cuba en la ruta de la seda.

“Es un proyecto que ya se acerca a su séptimo aniversario a partir de una convocatoria que lanzó el Fondo Cubano de Bienes Culturales de una capacitación con unos profesores de una universidad de Australia y que algunos tuvimos la suerte de participar en ese diplomado.

“Ahí aprendimos algunas técnicas de tinturado textil sobre la seda, el cultivo del gusano de seda y cómo se ha ido desarrollando desde la artesanía hacia el desarrollo comunitario como un proyecto de desarrollo local”.

En la tarde se dieron a conocer los premios del II Salón de Premiados, que reunió 14 obras reconocidas durante el 2025 en las diferentes eventos de la ACAA, “con un excelente trabajo que marca la notoria calidad y el desarrollo de la artesanía en el patio, sobre todo un trabajo intenso con la muñequería que va cosechando en la provincia grandes frutos.

“Este festival sirva para regalarle momentos de esparcimiento y obras de calidad a todo el público, a la comunidad cultural y, en sentido general, al pueblo matancero, a los miembros de la ACAA y su movimiento de artistas aficionados”, explicó su presidente Antonio Enrique Pérez Marrero.

Fotos tomadas del sitio de Yumurí Streaming y de la autora

La obra Nietos, el mejor regalo, de Iliana Enard Beci se alzó con el Gran Premio del Salón. “Empecé a ver fotos de niños con su abuelos y me propuse hacer una pieza que evidenciara lo que yo siento por mis nietos”.

De igual manera mereció los premios colaterales de la Asociación Hermanos Saiz, el Consejo provincial de las Artes Plásticas, el proyecto de desarrollo local Estudio La Ribera, el Museo de Arte de Matanzas y el Museo Farmacéutico.

El primer lugar del Salón fue para la obra Eclosión, de Yasmani García Medina y Massiel Delgado Rufín, que obtuvo además el reconocimiento del Estudio Galería Sancho.

Arcano, el secreto de las plumas, de Ernesto Cao Santana y Loto marino, de Yisel Rodríguez Díaz merecieron el segundo y el tercer lugares, además de los galardones del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Loto marino también se alzó con el premio de la UNEAC.

La pasarela colectiva en la que se aunaron diseños de Mariela Alemán Orozco, Alexander Rodríguez Castellanos, Juan Carlos Jiménez Huerta y María del Carmen García Torres dio paso a una presentación especial de la Orquesta Failde.

El V Festival El Artesano Artista celebró el Día de la Artesanía con una jornada desde el primero hasta el 20 de marzo, apuntó el Presidente de la ACAA. “Este evento pasa de ser un festival de siete días a ser una jornada de 20 días. Comenzó en la casa sede en Cárdenas con un salón Embotellarte dedicado a los niños.

“El día 8, festejando el 198 aniversario de la ciudad y el Día de la Mujer se inauguró entonces el Salón de Premiados de Embotellarte con 102 obras participantes”.

Al referirse a algunas particularidades del evento, Pérez Marrero valoró: “creo que nos falta un poco el trabajo textil, porque para la Asociación es una de las manifestaciones que más reconocimientos atesora y Matanzas, dentro de Cuba, se distingue por creadores con resultados en esta manifestación.

“En esta edición no tuvimos creadores de otras provincias, así que también esperamos que para la próxima edición este salón pueda tener ese carácter que trascienda las fronteras de la provincia porque es uno de los objetivos del Festival.

“Desde la calidad de cada obra se muestra lo mejor del quehacer de la membresía y del movimiento de artistas aficionados que tiene la provincia”.

Durante los días del Festival permaneció una feria en la Calle del Medio con la participación de una decena de artesanos y manifestaciones como “bisutería, textil, orfebrería, el calzado, cerámica, productos para uso escolar”, explicó Yamira Román Castellini, especialista en Imagen y Desarrollo del FCBC.