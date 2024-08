Las crisis existenciales pueden hasta matar

Un amigo se me acerca y me dice: -Estoy en plena crisis existencial. Le respondí: -¿Tú sabes lo que es crisis existencial? Me contesta: -Tengo una idea. Entonces le propongo hacer un ejercicio conjunto. Vamos a buscar en Google el significado de crisis existencial. Aceptó y le dimos curso a la investigación.

“Se trata de que la persona ha desarrollado una perspectiva negativa de sí mismo, del mundo y de su futuro. Esta percepción suele tener como consecuencia la aparición de diferentes problemas psicológicos cómo: sentimientos de indefensión, depresión, desesperanza e incluso la aparición de ideas suicidas”.

Le dije: -Ahora vamos a analizar cada parte del párrafo. ¿Tú estás descontento contigo? ¿Consideras que el mundo en su desarrollo es injusto? ¿No crees en el futuro? Con estas interrogantes te vas para tu casa y me responderás en un próximo encuentro.

Le resumí: ¿Viste las consecuencias que esta situación puede generar? Llévate el párrafo, trata de leerlo y analizarlo, despoja las malas ideas y trata de reponerte ante los malos pensamientos. No vayas, al psicólogo. Di, yo no tengo problemas y sobre todo disfruta los momentos felices sin que los malos instantes te atrapen.

Recuerda esto que se ha convertido en un cliché: Tenemos una sola vida, no la desperdiciemos, que no habrá otra oportunidad.

NOTA: Que me disculpen los especialistas del tema por introducirme en un campo fuera de mi perfil. Pero considero que ayudé a mi amigo y hasta me ayudé.