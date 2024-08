El corazón de un maestro es un cofre que guarda muchas emociones

«Uno de ellos es José, un niño que en dos segundos se robó mi cariño. Recuerdo que la directora de la escuela, en aquel entonces Mercedes Celestrín, me llamó a la dirección y me dijo que tenía para mí una tarea bien difícil. Confieso que al principio me asusté un poco, pero apenas conocí a José sentí la necesidad de ayudarlo. Él tiene necesidades educativas especiales. Cuando entró en mi clase no sabía leer, ni escribir. El día que José puso en el pizarrón mamá y papá lloré como no te imaginas. Es una de las cosas más gratificantes que me ha pasado. No puedes ni tan siquiera sospechar cuánto significó aquello para mí».

Me cuenta mientras desvanece con su mano una lágrima que rueda por su mejilla, al tiempo que me explica que José todavía llega hasta la puerta de su aula y le recuerda: «Maestra, usted me enseñó a leer y a escribir».