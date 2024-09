Por un mundo más justo (+fotos y audio)

Velar por el cuidado de las especies en peligro de extinción, de los animales de compañía y de los utilizados como medio de trabajo es un reto que tienen todos los países del mundo.

Las primeras normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sobre el bienestar animal se publicaron en 2004 en el Código Terrestre y en 2008 en el Código Acuático. Estos capítulos basados en elementos científicos se actualizan con regularidad en función de la evolución de los conocimientos científicos y se elaboran nuevas normas con el fin de abarcar diversos aspectos del bienestar en diferentes especies.

Las primeras normas de la OMSA trataron del transporte de animales, su sacrificio y matanza con fines profilácticos. Después se desarrollaron otras normas sobre la utilización de la fauna en la investigación y educación, el manejo de las poblaciones de perros y el bienestar de los équidos de trabajo.

Existen normas mundiales para el cuidado de las diferentes especies y a partir de ellas, cada país tiene la obligación de elaborar sus propias leyes. En Cuba se aprobó por primera vez el 24 de febrero del 2021 una ley para la protección de los animales: Decreto-Ley N°31/202 – De Bienestar Animal.

El estado promueve, mediante esta ley, la protección y el cuidado de todas las especies de animales, el funcionamiento de un Sistema de Sanidad Animal, que permite la atención veterinaria en todos los niveles, la prevención de enfermedades y el manejo zootécnico de los animales; y el desarrollo de la cultura general integral de la población en relación con el cuidado y protección de los animales.

Si se incumple la ley existe un grupo de sanciones que se aplicarán como: multas de 1500 CUP, 1000 CUP y 500 pesos cubanos para las personas naturales y de 4000 CUP, 3000 cup y 2000 pesos cubanos en caso de las personas jurídicas, en dependencia de la infracción cometida.

También se les podrá decomisar el animal o suspender temporal o definitivamente las licencias, permisos o autorizaciones otorgadas.

El estado no es el único responsable de concienciar a la población sobre la protección de los animales, cada individuo de la sociedad debe tener ese compromiso

A partir de este compromiso surgen en el país diversas organizaciones no gubernamentales que se encargan de promover la protección a los animales.

En la provincia de Matanzas existen proyectos que apoyan desde diversas aristas el cuidado y protección de los animales. Uno de los más destacados por su accionar y presencia en la sociedad es BAC Matanzas Esperanza Atenas.

BAC Matanzas Esperanza Atenas con sus cuatro años de fundado, lucha incansablemente por la protección de los animales. Las ferias de adopciones son de las actividades del proyecto de mayor impacto en la población matancera. Estas radican en la Oficina del Conservador y tienen una frecuencia mensual, aunque varía en dependencia del número de reportes.

El proyecto es autofinanciado y aunque existe un notable apoyo de la población en cuanto donaciones de insumos médicos, dinero, e incluso ropa y libros para recaudar mayores fondos en beneficio del proyecto, el mismo presenta carencias materiales en contadas ocasiones.

A pesar de los contratiempos por la indisponibilidad de recursos, medicamentos y solvencia económica, el proyecto cuenta con el apoyo de otras organizaciones que tienen la misma finalidad. La cuestión no es que un proyecto sobresalga sobre otro, sino lograr que entre todos se trabaje por una causa justa brindado todo el apoyo que se necesite.

BAC Matanzas no cuenta con un refugio para resguardar a todos estos animales que son rescatados. En un futuro desearían contar con un local para este fin, pero por el momento les resulta difícil asumir esos gastos. Sus centros de acogida son las casas de los propios integrantes del proyecto.

¿La Ley de Bienestar Animal refleja algún cambio para BAC Matanzas?

“No apreciamos cambios cuantiosos. Hay muchas personas que no tienen conocimientos sobre la misma y cuando ocurren casos de maltrato animal, no recurren a la ley ya que no son conscientes de su existencia. No obstante, otra de las razones de la no denuncia hacia estas conductas, es la estrecha relación que guardan con los abusadores, por ser sus vecinos, amigos o familiares”, declaró Lorena Montes Peña, Coordinadora del proyecto BAC Matanzas Esperanza Atenas.

La tarea del proyecto es visibilizar el decreto a partir del contacto directo con las personas que asisten a sus actividades. Además, comparten informaciones en sus perfiles oficiales sobre las herramientas que brinda el decreto para proteger a los animales, ahí facilitan los contactos y las vías para realizar las denuncias.

“Agradecemos el apoyo de las personas que se toman el tiempo de compartir, constantemente nuestros posts, sobre todo los que denuncian agresiones, lo cual condiciona a una mayor rapidez para solucionarlos.

“A pesar de las lagunas que presenta esta ley producto a la poca retroalimentación que existe en ella y a su también reciente puesta en práctica, constituye una opción muy viable para erradicar las malas acciones en contra de los animales”.

La visibilidad que tiene el proyecto y el tratamiento que le brinda a la ley ayuda sustancialmente a la disminución del abuso animal en la provincia.

“Poseemos el mérito de haber resuelto hasta el día de hoy, muchos casos de abuso animal. Hablamos de reglamentos y de castigos y realmente les pesan a los agresores, la ley nos respalda. Desempeñamos cada misión con la mayor seriedad posible y nos hacemos crecer con la ayuda de todos”.

¿Te interesa formar parte de BAC Matanzas Esperanza Atenas? Puedes contactar con el proyecto a partir de sus perfiles oficiales en Facebook e Instagram. Súmate a la tarea de salvar vidas todo el apoyo es bienvenido.