Refuerzan control de alcoholemia en Jovellanos

Jovellanos.- Como parte de las acciones de seguridad vial, la Comisión municipal de Seguridad Vial (CMSV) habilitó un punto de control de alcoholemia en este municipio, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y garantizar una circulación más segura para los usuarios de la vía.

La medida, que se enmarca en apoyo al Día del Trabajador del Transporte, celebrado cada 28 de junio, busca reforzar la conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, así como reconocer la labor de los conductores en la comunidad.

El operativo también responde al inicio de la temporada de verano en Jovellanos, etapa en la que suele incrementarse el flujo vehicular y las actividades al aire libre, por lo que las autoridades municipales intensifican los dispositivos de prevención y control en las principales vías de acceso.

La CMSV, como órgano encargado de coordinar las políticas locales de tránsito, continuará desplegando acciones similares durante los próximos meses, con el fin de proteger la vida de peatones, ciclistas y conductores, y fomentar una cultura vial responsable en el territorio.