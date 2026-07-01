Matanzas baila al son del verano

La simultánea de ruedas de casino Retomando el Son tuvo lugar en el céntrico Parque de la Libertad, de la ciudad de Matanzas, como parte del programa de inauguración del verano.

Con la participación de los concursantes del Festival de Ruedas de Casino y el Movimiento de Artistas Aficionados, esta fiesta propició un momento único donde el sazón característico del cubano ganó más sabor.

Los proyectos socioculturales Renacer y Ash{e fueron otros de los encargados de las coreografías con la incorporación de jóvenes promesas.

A propósito de la cita se entregaron diplomas a ambas agrupaciones por su integración a las jornadas recreativas de la urbe.

Bajo la dirección de los instructores de arte del territorio, la actividad se desarrolló conjuntamente en el resto de los municipios de la provincia por su tradicional ejecución.

La velada cultural abrió con la actuación de la orquesta D’ Nuevo Son, a la cual se sumó una representación de la comunidad yumurina.

María Alejandra Quevedo, metodóloga de danza en el Centro provincial de Casas de Cultura, explicó que aunque anualmente el evento se realiza en formato competitivo, en esta ocasión sólo fue participativo por las complejidades con el transporte.

De tal forma, nos compartió la primicia de que se encuentran en proceso de seleccionar la mejor pareja de baile de la provincia para participar en un evento internacional próximo a efectuarse en el mes de julio.

Las pequeñas bailarinas Keily Bravo Martín y Alanis Rodríguez Martínez, ambas del proyecto Renacer, coinciden en la experiencia adquirida gracias al conjunto del que forman parte hace un año.

Las artistas cuentan que siempre mostraron interés por el baile, tanto en el seno familiar como en sus respectivas escuelas y que danzan felices al percibir el apoyo del público.

La música cubana está presente en cada iniciativa en Matanzas para disfrutar el verano, una temporada llena de sorpresas para el pueblo.