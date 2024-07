“Sus vidas están en peligro”: El hambre en la Franja de Gaza está cobrando impulso

El 96% de la población del enclave —unos 2,15 millones de personas— se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria de nivel “crisis”o superior, muestra el último informe de la Clasificación Integrada de Fases (CIF) del Hambre, elaborado con la participación de la ONU. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), uno de cada tres niños del norte de Gaza sufre desnutrición aguda o malnutrición.

En la sala de pediatría del hospital Kamal Adwan, los médicos intentan salvar a los niños de la inanición. Yousef Adham mira fijamente al techo de la sala, mostrando graves síntomas de desnutrición. A medida que su estado empeoraba, se paralizó y se le atrofió el cerebro.

“Mi hijo resultó herido por los bombardeos israelíes. Necesitaba medicación especial y una buena nutrición para el tratamiento. Pero todo esto no existía, comenzó la atrofia cerebral. Y seguimos sin poder arreglarlo, porque no hay medicinas ni alimentos: leche, verduras, fruta y carne no están a nuestro alcance”, expresó a Sputnik la madre de Yousef.

En sus palabras, en el norte de la Franja de Gaza vuelve a haber hambre. No hay comida, ni siquiera para los enfermos, agregó.

“Pedimos el levantamiento del asedio al norte de la Franja y la entrega de ayuda humanitaria por el bien de los niños hambrientos y enfermos. Sus vidas están en peligro”, resumió.

El hospital depende totalmente del suministro de combustible, que se está agotando, ya que Israel cortó la electricidad, preciso a Sputnik Hosam Abu Safia, director del hospital. El 30 de junio, el Ministerio de Salud advirtió que la escasez de combustible obligará a suspender los servicios médicos en la Franja de Gaza en cuestión de 48 horas.

Según fuentes palestinas, varios niños del norte de la Franja de Gaza se han envenenado por comer hojas de árboles y alimentos en mal estado.

“Pedimos el fin”: ¿qué objetivo persigue Israel?

Sin embargo, los niños no son los únicos que pasan hambre en la región. A su vez, Ahmed Madhun, residente de la zona, destacó a Sputnik que todos tienen una grave escasez de alimentos, sobre todo de frutas y verduras. Por eso, muchas personas sufren enfermedades gastrointestinales y se producen intoxicaciones continuamente, añadió.

“Como consecuencia, se están agravando las enfermedades crónicas, de las que las personas inmunodeprimidas no siempre pueden recuperarse. Pedimos el fin del asedio y el envío de ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza, que padece hambre”, expresó.

Otro residente del norte de Gaza, Mohamed Akl, subrayó que todo lo que está ocurriendo “tiene como objetivo el desplazamiento”. En sus palabras, los israelíes quieren que “nos vayamos al sur y luego abandonemos Palestina por completo”.

«Por eso nos asedian y bombardean constantemente. Hemos soportado 268 días de guerra de aniquilación, nos enfrentamos a asesinatos, hambre y destrucción, hemos visto lo impensable, y gracias a Dios seguimos en nuestra tierra, vivos. Nos negamos a ser desplazados y a abandonar nuestra patria”, señaló.

El 7 de octubre, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 37.800 palestinos muertos y más de 86.800 heridos.

Numerosos países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

Niña gazatí que sufre de desnutrición. Foto: Sputnik.

(Tomado de Sputnik Mundo)