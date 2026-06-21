A papá, un abrazo con la energía del Sol

Este domingo, el Sol se saluda desde la distancia para unirse a la celebración por el Día de los Padres regalándole a quienes habitamos en el hemisferio norte la jornada con el mayor número de horas de luz solar, símbolo de energía y colores cálidos.

El Sol en su movimiento aparente alrededor de la Tierra alcanza la mayor altura sobre el horizonte para dar lugar al fenómeno astronómico conocido como solsticio de verano.

Del latín solstitium que significa “Sol quieto”, exactamente al mediodía, el astro rey estará sobre nuestras cabezas, algo que nos llevará a proyectar la sombra más corta del año.

Bajo esas condiciones quienes habitamos en el hemisferio norte del Planeta Azul, este 21 de junio, además de las felicitaciones a Papá, despedimos la primavera y le damos la bienvenida a la etapa estival.

Intensa radiación solar y altas temperaturas, ambiente ideal para un mayor aprovechamiento de la luz natural, disminuir el consumo de electricidad y con ello la emisión de gases de Efecto Invernadero, fenómeno acrecentado por la quema excesiva de combustibles fósiles.

En Cuba, por ejemplo, que no es de los mayores consumidores de petróleo y sus derivados, solamente el sistema electroenergético está diseñado para para producir más del 95 por ciento (%) de la energía que requiere la actividad socio-productiva con la combustión de hidrocarburos y para satisfacer la demanda en el horario pico es imprescindible la utilización de diesel.

Algo que en los últimos tiempos se ha convertido en un imposible por la simple razón de contar con un vecino que decidió cortar toda posibilidad de adquirir no solo piezas y partes para las centrales termoeléctricas cubanas, sino también el combustible que demanda el país.

Energía sin enmiendas

En el archipiélago cubano la radiación solar es tan abundante, que como promedio llegan a la superficie terrestre del país unos cinco kilowatt-hora por cada metro cuadrado. De ahí el impulso dado a la creación de parques fotovoltaicos y la instalación de paneles solares en entidades estatales, del sector privado y el doméstico para el aprovechamiento de una energía que el Sol nos regala sin enmiendas.

Un programa de gobierno que cuenta con inconvenientes como los altos precios de esta tecnología en el mercado y las limitaciones con los sistemas de acumulación con baterías, pues más allá del almacenamiento, contribuyen a la estabilización de la frecuencia eléctrica.

Paso a paso

Hasta el año 2012, las instalaciones fotovoltaicas en la Isla antillana sumaban unos tres MEGAWATT (MW) en sistemas de baja potencia, no conectados a la red y ubicados en escuelas, consultorios médicos, casas y centros de cultura, entre otros establecimientos aislados donde no llega la red electroenergética nacional.

En 2013, ocurrió un salto importante con el montaje de parques solares vinculados a red. Los primeros de Matanzas fueron Cárdenas I y Cárdenas III, con capacidad instalada de 5.95 MW. Y continuaron las ejecuciones.

Lo que no te mata te hace fuerte

A raíz del bloqueo energético que en enero de este 2026, la administración Trump sumó al criminal cerco económico, comercial y financiero impuesto por los EEUU a Cuba hace más de seis décadas; la obtención de electricidad a partir de la combustión de hidrocarburos, exhibe números rojos.

Tocó entonces, dinamizar el programa de transición hacia las energías renovables, específicamente la solar, con la creación de nuevos parques fotovoltaicos e incrementar así los más de 1000 MW en energía solar con que Cuba cerró el 2025.

También se ha trabajado en la creación de facilidades para la compra de pequeños módulos por parte de trabajadores del sector estatal, fundamentalmente de Salud Pública y Educación, en la instalación de esa tecnología en las viviendas de personas que presentan situaciones de vulnerabilidad sanitaria, en hogares maternos, casas de abuelos, policlínicos y otras unidades asistenciales.

También en centros de radio, televisión, de telefonía, bancos, funerarias y en los emplazamientos de bombeo y distribución de agua para garantizar servicios esenciales a la población.

Toda una estructura a la que se ha incorporado el sector privado de la economía y el residencial.

Y es que al decir del ministro de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, «Cuba ha dejado de ver las renovables como un gesto ecologista para considerarlas una operación de rescate nacional».

En esa voluntad de acelerar la transición energética, se han instrumentado beneficios de importación a las personas naturales y jurídicas que ingresen al país materias primas, componentes, partes, piezas y accesorios destinados a la fabricación o instalación de sistemas renovables.

Así las grandes dosis de energía, libre costo, que diariamente nos entrega esa estrella amarilla que este 21 de junio se halla en el punto más alto sobre el horizonte, se traducen en valor medioambiental y económico, en soberanía para el pueblo de Cuba y en motivos para celebrar con Papá.