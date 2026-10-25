Educación sexual: mientras más temprano, mejor

El inicio de las relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas es una realidad que preocupa a familias, educadores y especialistas cubanos.

En Matanzas no pocos adolescentes comienzan su vida sexual antes de los 15 años muchas veces sin la información adecuada ni la madurez emocional para asumir las consecuencias de una decisión de tal magnitud.

No se trata de satanizar a los jóvenes ni de imponer tabúes, sino de reconocer que el silencio y la desinformación resultan los peores consejeros.

Las consecuencias de esta realidad son múltiples y lamentablemente conocidas, el embarazo adolescente constituye una de las principales causas de deserción escolar en nuestra enseñanza media con un impacto directo en el futuro de las muchachas que ven truncados sus proyectos de vida.

A ello se suman el riesgo de infecciones de transmisión sexual, las rupturas familiares, la violencia en las relaciones de pareja y secuelas psicológicas que marcan a quienes no están preparados para vivir una sexualidad responsable.

La respuesta no puede ser solo prohibir o alarmar. La escuela, la familia y los medios de comunicación tenemos la responsabilidad compartida de hablar con claridad, sin morbo y sin prejuicios, sobre sexualidad, métodos anticonceptivos, consentimiento y proyectos de vida.

Los adolescentes necesitan espacios donde puedan preguntar sin miedo al juicio y necesitan adultos que escuchen antes de sermonear.

En Matanzas existen consultas de orientación, profesionales de la Salud y proyectos comunitarios que pueden y deben articularse mejor para llegar a quienes más lo necesitan.

La sexualidad es parte natural de la vida, pero vivirla a temprana edad sin preparación puede hipotecar sueños y salud. Hablemos claro, eduquemos con amor y construyamos juntos una juventud más consciente y protegida.