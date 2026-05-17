En Matanzas, experiencias en el camino de la resiliencia

La sostenibilidad de los servicios en el Centro de Rehabilitación del Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo, en Cárdenas, se incluyó este sábado entre las experiencias resilientes constatadas en Matanzas por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

En intercambio con los trabajadores del Centro como parte de una visita de trabajo a la provincia, conoció Morales Ojeda sobre la labor sostenida por la institución que, a pesar de los contratiempos que impone el contexto, mantiene alto prestigio por su modelo de atención temprana del neurodesarrollo, en función de la evaluación, el diagnóstico y la rehabilitación.

Jorge Pedro Rodríguez Fernández, director del Centro y Doctor en Ciencias Biomédicas, expuso que la institución también es vulnerable a los efectos del bloqueo económico de los Estados Unidos a la isla, pero los caracteriza el compromiso con la salud de los niños y la esperanza que en ellos ponen las familias.

En el mes de marzo último lograron la instalación de paneles solares con el apoyo del Partido Comunista Alemán, lo que permitió retomar de manera escalonada servicios vulnerables al déficit de generación del sistema electroenergético nacional, y prevén una segunda etapa para aumentar la soberanía.

Es un centro en el que se encuentran resultados que han tenido que ver con la perseverancia, con la constancia, con el propósito de su director y de su colectivo de trabajo -expresó Morales Ojeda-, es un ejemplo este centro del talento y las posibilidades que ha generado la Revolución.

Acompañado por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del PCC; Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en la provincia de Matanzas; Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, y otras autoridades políticas y gubernamentales, también llegó Morales Ojeda al municipio de Martí.

El miembro del Buró Político recorrió la planta de biometano que permitirá abastecer con biogás a cinco ómnibus para favorecer el servicio de transporte urbano en el interior del municipio, y además conectarlo con Cárdenas y Matanzas.

Sobeida María Reyes Martínez, directora de Desarrollo de Martí, y coordinadora del proyecto nombrado “Acción Global para el cambio climático en Cuba, municipalidad Martí, hacia un modelo de desarrollo sostenible – carbón neutro” comentó que se encuentran en la realización de ajustes para lograr la concentración de biometano al porcentaje requerido para el adecuado funcionamiento de los ómnibus.

Por su relevancia para el sistema electroenergético nacional (SEN), Morales Ojeda intercambió también este sábado con los trabajadores de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, enfrascados en las reparaciones que le permitirán retomar la generación.

Román Pérez Castañeda, director general de la planta, explicó que la parada del jueves reciente tuvo su causa en un fallo en los tubos del economizador; en este momento se avanza en el cambio de tramos de tubo en el área, y se realizan controles radiográficos.

En cuanto a pronósticos para la arrancada argumentó que, con atención al ritmo de trabajo sostenido, si las pruebas a realizar por protocolo indican resultados favorables sería posible la puesta en marcha en la tarde del domingo cercano, pero si las radiografías a las soldaduras y posterior prueba hidráulica señalan algún nuevo defecto, entonces se prolongaría la reparación hasta el lunes venidero en la mañana.

El secretario de Organización del Comité Central del PCC resaltó que aun cuando el país se empeña en impulsar el cambio de matriz energética y la penetración de las fuentes renovables, las termoeléctricas y en particular la Guiteras tienen un peso decisivo en el SEN, y su colectivo ha demostrado un compromiso alto con el pueblo.