Israel González: la impronta de un anestesiólogo

Israel González del Pino Ruz permanece en la unidad quirúrgica del Hospital Pediátrico una mañana de viernes. Pudiera tratarse de uno de esos días corrientes, donde la jornada pasa sin mayores sobresaltos, hasta que una compañera se acerca y le felicita con un efusivo abrazo:

-«!Felicidades, doctor!»– expresa la mujer y el galeno muestra una sonrisa nerviosa, fruto de la humildad y cierta timidez que a veces le acompaña.

Hoy es su día ciertamente, porque el mundo dedica esta fecha, 16 de octubre, a celebrar el Día Internacional del Anestesista, y hace ya 22 años que Israel se decidió por esta especialidad, aunque asegura que no sabe realmente el porqué de su elección.

Con anterioridad nunca tuvo ninguna referencia sobre la Anestesiología y Reanimación. Cuando inició los estudios comenzó a descubrir el fascinante mundo que le propiciaba la carrera y la importancia que encierra para la salud del paciente. Sobre todo en la atención preoperatoria, durante la cirugía y en el postoperatorio.

En el «team» quirúrgico el anestesiólogo juega un papel trascendental, incluso mucho antes de entrar al salón. Deberá valorar al paciente mediante un interrogatorio acompañado de un examen físico.

Deberá evaluar los riesgos, incluso en ocasiones se hará necesario desarrollar un trabajo multidisciplinario con otras especialidades como Cardiología, Medicina Interna, Neumología, un paso imprescindible para que la intervención quirúrgica sea todo un éxito.

«El anestesiólogo es el máximo responsable de la vida del paciente. No es sólo mantenerlo dormido y que no sienta dolor, es proteger sus órganos, sus funciones. Los pacientes siempre te confiesan el temor de despertar durante la cirugía.

«También intervenimos en el periodo postoperatorio. Se debe evitar complicaciones durante la inducción anestésica y la intubación, estar atento a todos los parámetros y luego cuando sale de esa fase».

Se trata de un coma inducido que altera su fisiología, por eso Israel permanece muy atento y sin apartarse un segundo cuando el paciente llega a la sala de recuperación.

«Como leí en un texto recientemente, más que dormirlo, el éxito radica en despertarlo y despertarlo sano», expresó con una leve sonrisa.

Israel González confiesa que está enamorado de su especialidad. Si bien a veces le cuesta un tanto desentumecerse de la pesada carga de la cotidianidad, una vez en el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño siente que respira diferente. El oxígeno le llega puro a los pulmones y cada sensación le resulta grata. Es ese lugar donde encuentra paz, donde se siente a gusto y a plenitud.

«Nadie lo creería -comenta- pero he tenido grandes oportunidades de trabajo fuera de Cuba y no logro desprenderme de este espacio vital e indispensable como lo es para mí este centro».

Nada le conmueve más que escuchar la frase de una madre cuando le dice: «¡Cuídame a mi niño!», minutos antes de la operación. De ahí la responsabilidad que ha asumido con la familia y los pacientes, sobre todo porque se trata de infantes.

«Y de infantes agradecidos, porque muchos cuando me ven, y aunque los padres no caen en la cuenta de quién soy, ellos si me reconocen y me saludan con cariño».

Quizás porque es el primer rostro que observan cuando recobran la conciencia en la sala de recuperación, luego de un momento tan tenso.

«No te imaginas lo que representa para el anestesiólogo escuchar las gracias de un ser tan pequeño, pero que logra comprender tu labor y te agradece tu entrega», expresa con emoción.

Entre los momentos que más marcaron su labor profesional recuerda aquella compleja intervención quirúrgica que casi le cuesta la vida a un paciente.

El niño sufrió varios paros durante el proceso operatorio. La situación tensa puso en jaque al «team» médico, hasta que finalmente se alcanzó la recuperación total.

«Aquel niño se convirtió en hombre y hoy es Doctor y colega».

Israel también se desempeña como docente, una faceta que le agrada y le compromete más ante la necesidad de actualización constante de las novedades científicas en su especialidad.

Asume ese rol con gran exigencia, porque con su preparación constante podrá contribuir a la formación de las nuevas generaciones de anestesiólogos.