La excelente altura en los servicios del Blau Varadero

Varadero.- Cerrado, sin sus noche blancas, sin el bullicio de los animadores, sin los clientes que tanto lo veneran, el hotel Blau Varadero llega a su cumpleaños 21 este 23 de octubre, una fecha recibida con la certeza de un retorno cada vez más cercano a las operaciones.

Laura Tandrón, subdirectora general, felicitó al colectivo de Cubanacán, y transmitió que se tuviera plena confianza en que está cada vez más próximo el día en que las puertas vuelvan a abrirse para los clientes, y el regreso de los trabajadores a sus puestos.

Para entonces, consideró, “el servicio volverá a brillar y ahí estaremos como la familia que somos. En lo personal, anhelo la llegada de ese momento”.

Laura mencionó las labores comunes tras el cierre de un alojamiento. En este caso, dijo, se realizan faenas en los jardines, preservación de las habitaciones y otros bienes, así como también algunas inversiones para optimizar este producto turístico. Son acciones que se notarán con el retorno, vaticinó.

La intención de estas mejoras persiguen el fin de que el hotel siga siendo bonito, majestuoso y lo continúen distinguiendo el cariño y profesionalidad de todos los trabajadores hacia los clientes, expresó Laura.

Ganador de premios como los Travellers Choice, todo cuanto se hace en este alojamiento persigue el propósito de seguir manteniendo el lugar de preferencia de este, el más azul de los hoteles, un hotel que enamora y se supera.

Ubicado en un hermoso tramo de playa, el alojamiento moderno de 13 pisos cautiva por su belleza y exclusividad en su entorno, atributos a los que se une su concepto solo para adultos, lo cual asegura privacidad, descanso y atención personalizada.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook del Blau Varadero.