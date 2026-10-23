AHS en Matanzas, 40 años y una sola generación (+fotos)

Con un encuentro entre generaciones celebró la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Matanzas los 40 años de la organización en el Museo Farmacéutico. Yadiel Durán Bencosme, presidente de la AHS, se refirió a este intercambio como una manera de hacer realidad el espíritu familiar de la organización.

“Este tipo de encuentros, más que obligatorio es necesario, justamente porque aunque el nombre diga encuentro de generaciones, la AHS tiene una sola generación. De aquí no sale nadie. Todos estos creadores, que en otros tiempos estuvieron quizás liderando proyectos dentro de la organización y hoy son miembros de la UNEAC principalmente, nunca se han separado de la asociación.

“Por lo tanto, encuentros como este lo que hacen es reafirmarnos que siguen siendo nuestro referente, que siguen siendo nuestra guía, que nosotros somos responsables no solo de cuidar, sino de ampliar, de hacer crecer esas primeras ideas que todos ellos tuvieron cuando formaban parte de la organización.

“Esto es un tipo de espacio que agradecemos siempre porque escuchar de manera desenfadada las historias de estos grandes maestros siempre se agradece y yo creo que ha servido para que los jóvenes que están empezando ahora, que nos acompañaron acá en esta mañana, entiendan de primera mano exactamente qué cosa es la Asociación Hermanos Saiz, qué es más que lo que ellos realmente se pudieron imaginar cuando estaban aplicando para el proceso de crecimiento”.

El también bailarín, coreógrafo y director artístico comentó que existe un propósito a nivel nacional para rescatar la historia de la AHS. “Hablar de 40 años de una organización yo creo que son palabras mayores, porque si 20 años no es nada 40 entonces yo creo que ya viene siendo algo.

«Así que feliz de este encuentro, de esta mañana, de poder regalarle a estos muchachos que están entrando, que están empezando ahora, la posibilidad de poder conversar, de poder dialogar, de poder preguntar, de poder disfrutar de esas vivencias de estos maestros que tenemos acá en la ciudad de Matanzas que siempre van a ser referentes para lo que nosotros vayamos a hacer en materia de creación”.

Subrayó que “debemos cuidar el esfuerzo de quienes nos antecedieron. Para cumplir con nuestra responsabilidad cultural y social, los procesos de crecimiento se distinguen por su rigor y exigencia, lo que asegura que quienes pertenezcan a la AHS sean jóvenes talentosos”.

Ulises Rodríguez Febles, dramaturgo, escritor y crítico, apuntó que existe un vacío cronológico en la provincia y lo trascendental de proporcionar espacios de este tipo para fomentar el intercambio entre los más jóvenes y los miembros de la vanguardia artística.

En ese sentido el realizador radial Leo Ernesto García Ramos recordó los inicios de la organización en Matanzas y compartió anécdotas de esa primera etapa. Reconoció, además, el quehacer que desarrolla a nivel nacional la Asociación Hermanos Saíz gracias al impulso de su presidente, el periodista y escritor Yasel Toledo, para desarrollar y promover la obra de los más jóvenes, al tiempo que sabe reconocer a quienes en otra época pertenecieron a la Asociación.

José Manuel Espino, escritor, dramaturgo y presidente de la UNEAC en Matanzas, recordó el núcleo fundacional de la AHS en Colón. Valoró también que la Asociación tiene una fortaleza insuperable “y es que tiene la juventud a su favor. La libertad de los jóvenes es irrepetible y la Asociación es muy especial por eso”, dijo.

El Maestro de Juventudes René Fernández Santana, comentó que la AHS tiene mucho que agradecerle a la UNEAC en sus años fundacionales y “nosotros seguimos ese precepto.

“Ya no somos aquellos, ahora somos otros, pero contribuimos a la formación de estos jóvenes como hicieron nuestros maestros con nosotros”. Señaló que, como director de Teatro Papalote, ha contado con el apoyo de la Asociación siempre para la realización de diversos eventos durante décadas.

A las voces de quienes desde la UNEAC ven crecer la obra de la joven vanguardia se sumaron las de aquellos que comienzan a ser parte de una historia que ya alcanza sus primeras cuatro décadas, entre ellos Humberto Fuentes, periodista y presidente de la sección de literatura en la AHS Matanzas.

“Llegamos al aniversario de la AHS con más ganas de hacer que nunca. La creatividad siempre parte de un referente. Un encuentro generacional como este le da a los jóvenes muchísimas más ganas de hacer, de seguir creando y a los Maestros de Juventudes, a los invitados, a las personas que han marcado pauta en la historia de la Asociación Hermanos Saíz, que ya son 40 años y puede parecer poco pero es muchísimo, se van con un indicador de qué se está haciendo en la contemporaneidad, en la juventud.

“Hay un movimiento muy fuerte ahora mismo de artistas jóvenes en Matanzas, ya sea escritores, artistas visuales, músicos y el hecho de que la mayoría de ellos pertenezcan a la Asociación o estén en vías de pertenecer a ella constituye una prueba de que la AHS está más viva que nunca”.

“Para mí siempre ha sido un honor pertenecer a la AHS y desde que entré sus filas he sentido una retroalimentación y he visto muchos beneficios, he encontrado nuevos espacios donde presentar mi obra, concursos donde me la reconozcan y, lo estaba diciendo aquí en este encuentro que tuvimos, es un lugar donde tienes diálogo con personas que son de otras manifestaciones y generaciones, pero que nutren tu obra de un sabor distinto. Eso es súper interesante.

“A mí siempre me ha gustado que a lo que yo me dedico principalmente, que es el audiovisual animado, le cabe de todo: artes visuales y escénicas, música y en estos momentos es donde yo sé por dónde tengo que ir y a quién tengo que llamar y eso me encanta”, comentó Carlos Daniel Hernández, realizador audiovisual.

“Hacer este tipo de encuentros siempre es bueno y bienvenido para la AHS. Desde mi punto de vista, como secretaria ejecutiva hace más de un año en la Asociación, he visto cómo tantos jóvenes se quieren integrar, tanto para desarrollar su arte como para mostrarse a Matanzas, al público.

“Eso también da la medida de cómo, a pesar de los años, el contexto de Cuba y específicamente de Matanzas, los jóvenes siguen buscando una vía para dar a conocer su arte a la sociedad y la AHS siempre les abre las puertas”, apuntó Beatriz Mendoza, periodista, secretaria ejecutiva de la Asociación en la provincia.

“La AHS es la organización que agrupa a las nuevas generaciones de artistas y, por ende, hay una edad que marca la pertenencia a ella desde el punto de vista formal.

“Antes de ser miembro de la AHS y la UNEAC, siempre colaboré con ambas organizaciones. Entonces no veo este momento como una despedida de la Asociación. Lo veo como espacios que perduran, donde va a estar mi obra, donde va a estar mi trabajo, donde voy a estar yo personalmente, colaborando, apoyando con las nuevas generaciones porque existe un lazo espiritual con ella. Eso marca una diferencia.

“La AHS es la organización perfecta para las nuevas generaciones que se interesan por la literatura, por las artes visuales, por la danza, por el teatro, o sea, es el camino ideal hacia el crecimiento y la superación”, sostuvo Adrián Gómez Sancho, artista de la plástica.

El momento fue propicio para reconocer al Museo Farmacéutico por mantener siempre un vínculo muy fuerte con la organización. Marcia Brito, directora de la institución, agradeció y acotó que “aquí los jóvenes siempre tendrán un espacio abierto para llevar adelante su creación”.

De igual manera, Durán Bencosme recibió a nombre de los miembros de la AHS el reconocimiento de la UJC a nivel provincial. Amenizaron el encuentro la compañía Novadanza y el trovador Adrián Zurbano.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26