24 de octubre de 2026

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Accidente masivo en la autopista de Varadero deja un muerto y varios heridos

23 de octubre de 2026 Redacción Radio26

Un accidente masivo de tránsito, ocurrido este viernes en la autopista de Varadero, en Matanzas, ocasionó un muerto y 29 heridos, de ellos cinco graves, que fueron trasladados al Hospital Faustino Pérez Hernández, donde en estos momentos son atendidos.

La directora provincial de Salud, Yamira López García, confirmó que el fallecido perdió la vida en el lugar del trágico suceso y explicó que la mayoría de las personas fueron auxiliadas y trasladadas a los centros médicos por vehículos que pasaban por el lugar.

Asimismo, apuntó que dos menores de edad se atienden en el pediátrico provincial por lesiones menores, en tanto, el resto de los lesionados reciben atención médica en el Hospital Militar Doctor Mario Muñoz Monroy y no tienen peligro para la vida.

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