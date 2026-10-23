24 de octubre de 2026

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Matanzas tendrá una estación de carga solar para triciclos y vehículos eléctricos

23 de octubre de 2026 George Carlos Roger Suárez

Una nueva estación de carga solar se construye en el Consejo Popular Peñas Altas, en Matanzas, la número uno de Compatron, una pequeña, mediana o gran empresa (mipyme) no estatal.

Autoridades de la provincia chequearon este jueves el avance de la obra. La primera etapa concluirá el 30 de noviembre y desde esa fecha comenzarán a cargarse los vehículos, informó el inversionista Alejandro Rabelo González.

La estación podrá cargar entre 30 y 50 triciclos eléctricos al día, a precios módicos. Estos vehículos sostienen hoy buena parte del transporte en la provincia.

El sector de la Salud tendrá prioridad. Los vehículos de hemodiálisis, las ambulancias y los carros fúnebres cargarán sin costo.

El proyecto tiene cuatro etapas y terminará en junio de 2027. Incluye un área de espera y un servicio gastronómico, que se levantarán junto a la estación.

La estructura es de origen europeo y alcanza cuatro metros de altura. Según el Rabelo González, soporta huracanes de categoría 5, y asegura que no existe otra igual en el país.

Estas instalaciones se conocen en Cuba como solineras, palabra que une solar y gasolinera. Cargan con paneles solares, almacenan la energía en baterías, no dependen de la red eléctrica nacional y siguen operando durante los apagones.

Con el cerco petrolero que complica el acceso al combustible, las solineras ganan espacio como alternativa ante la crisis energética.

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