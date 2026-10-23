Matanzas tendrá una estación de carga solar para triciclos y vehículos eléctricos

Una nueva estación de carga solar se construye en el Consejo Popular Peñas Altas, en Matanzas, la número uno de Compatron, una pequeña, mediana o gran empresa (mipyme) no estatal.

Autoridades de la provincia chequearon este jueves el avance de la obra. La primera etapa concluirá el 30 de noviembre y desde esa fecha comenzarán a cargarse los vehículos, informó el inversionista Alejandro Rabelo González.

La estación podrá cargar entre 30 y 50 triciclos eléctricos al día, a precios módicos. Estos vehículos sostienen hoy buena parte del transporte en la provincia.

El sector de la Salud tendrá prioridad. Los vehículos de hemodiálisis, las ambulancias y los carros fúnebres cargarán sin costo.

El proyecto tiene cuatro etapas y terminará en junio de 2027. Incluye un área de espera y un servicio gastronómico, que se levantarán junto a la estación.

La estructura es de origen europeo y alcanza cuatro metros de altura. Según el Rabelo González, soporta huracanes de categoría 5, y asegura que no existe otra igual en el país.

Estas instalaciones se conocen en Cuba como solineras, palabra que une solar y gasolinera. Cargan con paneles solares, almacenan la energía en baterías, no dependen de la red eléctrica nacional y siguen operando durante los apagones.

Con el cerco petrolero que complica el acceso al combustible, las solineras ganan espacio como alternativa ante la crisis energética.