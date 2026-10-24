Cierran en Jovellanos ejercicio de prevención contra las drogas

Jovellanos.- El Consejo Popular Horacio Rodríguez acogió ayer viernes el cierre del ejercicio de prevención contra las drogas. El espacio de integración demostró la fuerza de la comunidad y el compromiso con la formación de valores y el cuidado de la salud y la educación.

La cita reunió a estudiantes de primaria, secundaria básica y politécnicos junto a queridos adultos mayores. Esa participación intergeneracional evidenció la unidad de la comunidad y su disposición a prevenir las drogas. Los educandos y adultos mayores compartieron experiencias y ratificaron su compromiso con una vida saludable y el aprendizaje colectivo.

El ejercicio de prevención contra las drogas promueve la formación de valores y estilos de vida saludables en las nuevas generaciones. La participación de niños, adolescentes y adultos mayores refleja que la prevención es tarea de todos.

La comunidad de Horacio Rodríguez ratificó su compromiso con la formación de valores y el cuidado de la salud y la educación. El cierre del ejercicio demostró que la prevención contra las drogas une a las generaciones y fortalece la integración social. Estas iniciativas contribuyen a formar ciudadanos responsables y a proteger el futuro de la comunidad.