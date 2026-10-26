Actualizan inversiones eléctricas para el abasto de agua en Matanzas

Tras la inversión que permitió alimentar los bombeos de los tanques de Pedraja y Hormigón, obra destinada a abastecer las zonas media y alta de la ciudad de Matanzas, continúa el proceso de montaje de seccionadores.

Luego del seccionador instalado en la universidad, se montó el de Ceiba Mocha, que garantiza el abasto de agua, y dos en el circuito del hospital Pediátrico, que requiere otros dos; es decir, cuatro en total.

Estas labores forman parte del programa de protección eléctrica a servicios priorizados, incluso ante la caída del Sistema Electroenergético Nacional.

Igualmente se continúa instalando seccionadores en los municipios de Cárdenas, Jovellanos y Jagüey Grande, en esta primera etapa.

En esos trabajos interviene una brigada de linieros de Unión de Reyes y Jagüey Grande, su jefe, Liván Morales, precisó que cuentan con los recursos para concluir un programa emergente que responde a las dificultades que enfrentan más de 260 mil habitantes de Matanzas en el abasto de agua y que permitirá programar una rotación más equitativa de los apagones.