4 de octubre de 2026

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Chequean zonas de defensa máximas autoridades del territorio

6 de septiembre de 2026 Redacción Radio26
El presidente y la vicepresidenta del Consejo de Defensa provincial de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y Marieta Poey Zamora, respectivamente chequearon las acciones en las zonas tres y 10 de la ciudad cabecera.

El presidente y la vicepresidenta del Consejo de Defensa provincial de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y Marieta Poey Zamora, respectivamente chequearon las acciones en las zonas tres y 10 de la ciudad cabecera.

En las barriadas de La Marina y Peñas Altas se evaluó el cumplimiento de las principales tareas socioeconómicas y defensivas a realizar desde la comunidad.

De igual manera las autoridades comprobaron la disponibilidad de los recursos locales, la efectividad de las medidas de protección civil y el grado de preparación de las estructuras de base ante situaciones excepcionales y escenarios de contingencia.

Durante el intercambio con los cuadros de las zonas de defensa, reafirmaron la importancia de consolidar la cohesión de las masas y la respuesta rápida en cada barrio, pilar esencial de la doctrina defensiva cubana.

En la jornada participaron además el jefe de la Región Militar Matanzas General de Brigada Alexander Rivero Díaz y oficiales del Ministerio del Interior.

  • Brian Alonso/ TV Yumurí

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