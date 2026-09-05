El Madrid pincha en Sevilla 

El Real Madrid cedió por primera vez en la presente temporada de la Liga Española de fútbol al caer hoy un gol por cero ante el Betis.

Los merengues visitaron el estadio de La Cartuja en Sevilla para medirse al Betis en rol de visitante en un encuentro que marcó la primera derrota de José Mourinho en su regreso al mando del equipo de la capital española.

La primera mitad del partido transcurrió sin grandes ocasiones para ninguno de los dos planteles y con un Madrid que se mostró con la pólvora mojada de cara a portería.

Un disparo un tanto acrobático del central Dean Huijsen, seguido por un remate al poste del atacante brasileño Vinicius Jr. al minuto 15, inquietaron el cerco defensivo planteado por los de Manuel Pellegrini.

Los locales crecieron en el tramo central del primer periodo a través del balón, cuando Isco retrasó unos metros su posición y pudo conectar con Antony, el más inspirado de sus compañeros, quien sirvió a Cucho Hernández tras un control acrobático y el remate del colombiano, sin dejar caer el balón, salió cerca del palo.

La oportunidad más clara del primer tiempo fue un doble remate de Mbappé tras un fulgurante contragolpe armado por Güler, Bellingham y Vinicius, quien cedió un pase de la muerte al francés, cuyo primer remate salvó Natan bajo los palos y el segundo, tras ganar el rebote, lo despejó Bartra con el pecho sobre la raya de gol.

El segundo periodo estuvo más equilibrado, en parte porque los centrocampistas del Real Madrid acusaron la fatiga, asfixiados por la altísima temporada del verano sevillano, y también porque los cambios introducidos por Manuel Pellegrini surtieron efecto.

Troy Parrott demostró la fama de goleador con la que llegó al conjunto bético cuando rompió el abrazo a ceros en el marcador tras un rechazo del guardameta Thibaut Courtois que le quedó servido y solo debió empujar el balón para anotar el único del encuentro.

Real Madrid rozó el empate dos veces en el descuento: con el golazo de Carlos Espí anulado por un fuera de juego previo y con un penalti de Natan sobre Vinicius que Mbappé ejecutó con escasa fuerza a la derecha de Valles, que completó una actuación inolvidable al desviar el disparo del francés.