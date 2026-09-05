Alista prueba de carga sistema de almacenamiento de energía en baterías de Cueto

El sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Cueto, Holguín, se encuentra en fase final de montaje y comenzará en los próximos días las pruebas con carga. El proyecto forma parte de un programa nacional que prevé sumar 200 MW de capacidad de regulación al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) antes de que concluya 2026, con el BESS de El Cotorro ya en operación y los de Habana 220 y Bayamo en avanzado estado de construcción.

El Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de Cueto, en la provincia de Holguín, se encuentra en su fase final de montaje y se prevé que en los próximos días comience la puesta en marcha mediante pruebas con carga, un proceso que requiere la aprobación y la asistencia técnica de asesores chinos para garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Este viernes 4 de septiembre, una comitiva encabezada por Joel Queipo Ruíz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín, y Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, inspeccionó la instalación de 50 megavatios (MW) en el municipio de Cueto para evaluar el avance constructivo y los protocolos técnicos previos a la puesta en marcha.

La obra forma parte del programa nacional para transformar la matriz energética del país, que contempla la instalación de 200 MW mediante cuatro grandes complejos de almacenamiento distribuidos en el territorio nacional.

El Cotorro, primer BESS en operación.

El primer BESS en operación es el de El Cotorro, en La Habana, que ya completó su fase de pruebas con resultados satisfactorios. Durante contingencias recientes, como la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras o averías en líneas de transmisión, el sistema respondió con rapidez para sostener la frecuencia, al inyectar o absorber energía en fracciones de segundo. Opera las 24 horas, almacena los excedentes de generación solar fotovoltaica durante el día y los inyecta a la red durante la noche, lo que ha permitido reducir el consumo de combustibles fósiles.

Cronograma para Habana 220 y Bayamo

El sistema Habana 220, también en la capital, fue visitado recientemente por el presidente Miguel Díaz-Canel y se informó que concluirá su ensamblaje eléctrico el 30 de septiembre, con su integración a la red prevista antes del 30 de octubre. En Bayamo, Granma, el BESS muestra un avanzado estado de montaje en la subestación de 220 kV, aunque aún no se ha divulgado una fecha concreta para su entrada en servicio.

Impacto estratégico y expectativas

Una vez que funcionen los cuatro sistemas, el SEN contará con 200 MW de regulación, lo que permitirá aprovechar al máximo la generación de los parques solares, reducir el consumo de combustibles fósiles y fortalecer la resiliencia de la red ante cualquier eventualidad.

Texto: José Miguel Solís