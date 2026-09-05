Luces, cámara y acción en el 35 Encuentro de Cineclubes Yumurí 2026

El 35 Encuentro de Cineclubes Yumurí 2026 se celebró con la premisa de festejar las más de tres décadas de este movimiento defensor de la creación audiovisual en la provincia. Y con el estreno del documental «Mijaín».

En las palabras centrales, el presidente del evento, el artista Mario Rodríguez Naite, en la sala de conciertos José White, ratificó que durante tres jornadas se presentan en competencia diferentes audiovisuales en busca de un premio en las diversas categorías convocadas. Los debates de cine y video son en el Museo Farmacéutico. Además destacan las subsedes de Colón y Cárdenas .

En cuanto a la ciudad colombina este miércoles se produjo el concurso debate en la modalidad de Presentadores de Películas, con sede en la Galería de Arte José Miguel González, el cual constituyó «una oportunidad para disfrutar del talento, la pasión por el cine y el intercambio entre quienes hacen de la presentación cinematográfica un verdadero arte».

Por su parte, en la Casa de Cultura Gonzalo Roig, de Cárdenas, se procedió a analizar los animados de jóvenes artistas que ya han demostrado su valía en eventos tan relevantes como el Cubanacán.

Este viernes fue la clausura y premiación del 35 Encuentro de Cineclubes Yumurí 2026.