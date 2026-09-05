Septiembre de aguas abiertas en Varadero

Varadero.- Un gran atractivo constituirán para los amantes de los deportes acuáticos la gran final de la Travesía Internacional de Aguas Abiertas Gran Retto y la cuarta parada de Panam Aquatics Open Water Swimming Series, fijados del 11 al 13 de septiembre próximos en este afamado balneario.

Desde el desfile inaugural hasta la Milla de la Cerveza, pasando por festivales deportivos y la gran premiación, cada jornada será una experiencia única junto al mar, anuncian sus organizadores, para encantar a los más de 40 participantes de distintas nacionalidades, registrados hasta la fecha.

Con actividades en la distancia de 750 metros, 1.5 kilómetros (km), 3 km, 5 km y 10 km, Gran Retto convoca a todos los nadadores, clubes, escuelas deportivas y público en general, en un torneo que cuenta con el apoyo de Cubadeportes y del Ministerio de Turismo.

Hace unas horas, Gran Retto publicó en su perfil de Facebook las medallas que se colgarán los ganadores, “tres piezas que representan el esfuerzo, la experiencia y la gloria de competir en aguas cubanas”, precisó el post.

Una de las preseas reconoce a quienes conquisten el podio de la Gran Final del Serial Internacional de Aguas Abiertas Gran Retto, la dos celebra a cada nadador que enfrente el mar y complete una experiencia inolvidable en Varadero, y la tercera distingue a los atletas que alcancen el podio continental en la Parada 4 del Open Water Swimming Series.



La nota enfatizar ser “tres medallas, tres grandes significados y una misma pasión por las aguas abiertas”.

En presencia de Marilín Rodríguez, representante del Gobierno en Varadero, en la Península, y directivos de Cubadeportes, y de la intendencia de Cárdenas y de la Federación Cubana de Natación, tuvo lugar en el hotel Arenas Blancas la reunión de aseguramientos de un evento que edición tras edición gana adeptos.



Justo por eso la travesía se ha convertido en de los eventos de mayor atracción de los realizados en el principal balneario cubano, donde es increíble nadar, sugiere la web oficial de Gran Retto.

Como ya es costumbre, se ofrecerá asistencia médica de primeros auxilios durante el evento en caso de emergencia y se recomienda a los participantes seguir todas las indicaciones y solicitar el apoyo de los cuerpos de auxilio en caso de requerirlo.

Foto: Tomada del Facebook de Gran Retto