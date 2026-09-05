Desarrollan Jornada de Defensa Territorial en Jovellanos

Jovellanos-. Este sábado, el municipio celebró el Día de la Defensa Territorial con una jornada que combinó instrucción, práctica y convivencia comunitaria, en el marco de la doctrina de guerra de todo el pueblo. La actividad mostró a la población, de forma didáctica, el empleo de medios de comunicación, sistemas de alerta y otros elementos tácticos utilizados en combate para emboscar al enemigo, así como las distintas formas de organizar a la ciudadanía ante una situación excepcional.

Durante la jornada, los participantes recorrieron los consejos populares de Flor Crombet y Horacio Rodríguez, donde se procedió a trabajos de limpieza y embellecimiento en varios locales de importancia estratégica para la defensa. Estas acciones permitieron fortalecer los vínculos entre la población y los órganos de defensa, al tiempo que se elevaron los niveles de preparación de la comunidad para enfrentar cualquier escenario adverso.

El componente práctico de la jornada incluyó simulacros de activación de las redes de alerta temprana y ejercicios de coordinación entre los factores políticos, de masas y sociales del territorio. La población mostró elevada disposición y comprensión de las medidas adoptadas, lo que evidencia el grado de conciencia alcanzado en materia de preparación defensiva.

Las actividades concluyeron con un momento de confraternización, donde todos los involucrados disfrutaron de una buena caldosa preparada por la propia comunidad. La jornada dejó como saldo positivo el fortalecimiento de la unidad popular y la reafirmación de que la defensa del territorio es tarea de todos, desde cada barrio y cada familia.