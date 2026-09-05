Feria en el cabaret El Framboyán, en Unión de Reyes

Unión de Reyes-. La feria agropecuaria del municipio encontró una nueva sede en el patio del cabaret El Framboyán, espacio que ha recibido una favorable acogida por parte de la comunidad y que, según expresan los propios pobladores, ofrece mejores condiciones para disfrutar de esta jornada de comercialización de productos del campo.

«La presencia de árboles que proporcionan sombra es muy favorable para los asistentes, permanecer en un espacio más fresco y agradable favorece la permanencia en la feria y contribuye a que la actividad tenga mayor aceptación entre las familias del territorio», destacó José Hernández, uno de los moradores.

La versión sabatina de la feria contó con amplia variedad de productos agrícolas y la representación de diferentes polos productivos del municipio. Otro aspecto positivo es la posibilidad del pago en línea, una opción que facilita las operaciones comerciales y responde a las nuevas formas de utilizadas por la comercialización.

«Creo que se debe intencionar la venta de productos cárnicos. Es necesario buscar alternativas que permitan incorporar este tipo de oferta y responder a una de las demandas expresadas por los consumidores» , dijo Jacqueline Umpierre, vecina del lugar.

La feria, además, trasciende el ámbito estrictamente comercial. La cultura y el deporte se integran a la jornada con propuestas destinadas a acompañar la actividad, mientras los niños cuentan con espacios recreativos y acciones deportivas que convierten el encuentro en una opción de disfrute para toda la familia.

En horas tempranas de la mañana, la feria contó con la presencia de Yaneisy Fuentes López, primera secretaria del partido en Unión de Reyes, quien intercambió con comerciantes y moradores. Durante el recorrido, Fuentes López reconoció el impacto favorable de la feria en su nueva sede y la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios de intercambio y comercialización en beneficio de la población.

Texto y fotos: Yaudel Rodríguez Vento