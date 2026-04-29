29 de abril de 2026

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Confieren Condición de Vanguardia Nacional a Empresa de Aprovechamiento Hidráulico

29 de abril de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández
El colectivo de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Matanzas recibió la Condición de Vanguardia Nacional por los logros alcanzados durante el 2025.
En un emotivo acto los trabajadores agradecieron el estímulo recibido que los compromete a continuar avanzando en el sendero del éxito a pesar del complejo contexto nacional.
En el periodo precedente lograron obtener indicadores positivos como el sobrecumplimiento de las utilidades. También, experimentaron un incremento en el salario medio a los trabajadores.
Reynaldo Iván Fuentes, director general de la entidad, enumeró también otros resultados como  el cumplimiento al mantenimiento de las obras de infraestructura.
Los especialistas, explicó el directivo, realizaron a lo largo del pasado año una estricta observación de las variables del ciclo hídrico con muestreo de calidad, medición de niveles de precipitaciones, y el estudio de las cuencas hidrográficas.
La empresa también perfeccionó la labor económica con la certificación de los estados financieros y el control interno.
El trabajo sindical centró la atención de los trabajadores, con acciones concretas en beneficio del personal como la reparación de viviendas y venta de productos alimenticios.
Tras el agasajo por la condición alcanzada los integrantes de la entidad se propusieron nuevas metas para el año en curso como lograr la sostenibilidad energética, mantener el incremento salarial y cumplir los objetivos de gobierno trazados para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

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