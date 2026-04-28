Trabajadores de la CTE Guiteras acreedores de la condición de Vanguardias Nacionales

Este año, como se contempla en el programa económico y social del Gobierno, acometerán el ansiado mantenimiento general, como lo detalla el ingeniero Román Pérez Castañeda, director de la industria de generación, quien precisó que se cuentan con los insumos necesarios para la reparación de la turbina y el generador y sólo en el caso de la caldera, restan algunos detalles para completar la garantía de terminación de los trabajos.

Baste mencionar, explicó el también doctor en Ciencias Técnicas, que de los 365 días que ocupó el pasado año, la Guiteras estuvo fuera del sistema por solo 39 días, esto significa, que durante el 2025, la CTE generó sobre los 230 MW con un favorable consumo de combustible de factura nacional en el entorno de los 240 gramos kilowatts hora.

“Entre los objetivos del mantenimiento general, esperamos arribar a los 300 megavatios de potencia”, explicó Pérez Castañeda, quien adelantó que también se licita una planta desalinizadora, lo que redundará en beneficio para el matancero y la posibilidad adicional, de abastecer la red de abasto de parte de la ciudad.