Ermita de Montserrat: jornada de festejos

Los 16 años de la Ermita de Montserrat como centro cultural se celebraron con un concierto especial de la Camerata José White junto al Cuarteto D’ Cámara, de la maestra Vanessa Herrera y el guitarrista habanero Reynier Mariño.

En dicha cita, a la que asistió gran parte de la comunidad matancera, se interpretaron temas clásicos como los boleros Dos Gardenias y Solamente tú, música flamenca como Andalucía, Malagueña y Gitanerías, así como canciones del músico invitado.

<Celebramos, no sólo la apertura de este importante símbolo de la ciudad, sino también el día de la Virgen de Montserrat, con la asistencia de muchas personas que nos han brindando su apoyo a lo largo de este camino>, expresó la directora de la institución, Milvia Rivero Leicea.

Para Gretchen Hernández Santana, percusionista de la Camerata José White, dirigida por José Antonio Fernández Muñoz, constituyó un honor inmenso actuar junto a Reynier Mariño por sus consejos sobre la industria musical.

La Ermita de Montserrat, sitio emblemático de la ciudad, acogió la jornada catalana con iniciativas artísticas novedosas para honrar la huella española en Matanzas de una manera especial.