Mi firma por la soberanía

El Héroe del Trabajo de la República de Cuba Alejandro Ventosa Águila considera que en tiempos de una guerra mediática despiadada contra Cuba, de hostigamiento, del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos con el cerco energético, la respuesta que ahora toca es Mi firma por la Patria.

En medio de las tantas campañas por distorsionar la realidad cubana, este movimiento es un mensaje para que en cada rincón del mundo llegue nuestra verdad, la resistencia de un país que no se dejará vencer a pesar de que el imperialismo yanqui intenta asfixiarnos, asegura el especialista en protecciones eléctricas de la matancera central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras.

La firma es un claro respaldo a mi país, a que nos dejen vivir tranquilos, sin sanciones, sin injerencias ni presiones externas para que CTE como estas se mantengan siempre generando… Ese es nuestro derecho. Lo merecemos.

Pero que no se vaya a equivocar el enemigo, porque como mismo firmo por la paz, también expreso la determinación de defender la patria en cualquier ocasión y como cualquier combatiente. Si llegara ese momento, también exigiría un fusil AKM.

Ventosa, condecorado con la Estrella de Oro en el año 2012, afirma que somos herederos de Baraguá, y con la misma determinación y firmeza que nos enseñó el Titán de Bronce Antonio Maceo, ante una amenaza, digo como él, quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la contienda.

En un día histórico como el 19 de abril, aniversario 65 de la victoria en Playa Girón, precisamente en Matanzas, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez abrió, con la suya, el movimiento Mi firma por la Patria, ya han hecho lo mismo cientos de trabajadores de esta occidental provincia.

La iniciativa, muestra del compromiso de este pueblo con la paz y la disposición a la defensa de su soberanía, refrenda la convocatoria realizada por Díaz-Canel a organizaciones de Cuba y el mundo para que en cada rincón del planeta llegue la verdad de esta nación.

Foto: Noryis.